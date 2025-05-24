劉雨柔懷孕遭嗆「單親媽媽可憐」　正面開嗆：雙親養出來比較懂事？

記者蔡宜芳／綜合報導

女星劉雨柔和職籃球星胡凱翔在2023年大方認愛，小倆口更在今年大年初一公開懷孕的喜訊。她24日透露，近來經常會看到一些人針對她懷孕後的狀態做文章，也為此發文反擊「有本事你們就自己去生小孩」。

▲劉雨柔在年初宣布懷孕。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

劉雨柔表示，最近常聽到一些不友善的言論，包括「怎麼變老了」、「怎麼不結實了」、「感覺精神都沒了」，甚至有人提到「單親媽媽真可憐」。對此，她說道：「然後我就會很認真的去想……我跟你有很熟嗎？你沒有其他話可以講了嗎？當媽媽不就是這個樣子嗎？」

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▲▼劉雨柔回擊酸民。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

劉雨柔說，自己在不舒服且艱難的孕期過程中，仍然努力保持身心狀態，盡量不讓自己變醜、變胖、變憂鬱，並反擊酸民：「你們沒懷孕都又醜又胖又邊緣了，吵個屁。雙親養出來的小孩就比較懂事不會當酸民嗎？」對於那些不懂得尊重他人的網友，她也直言：「不會說話，其實可以選擇把嘴巴閉上。」

▲劉雨柔和胡凱翔感情穩定。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）