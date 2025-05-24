ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

劉雨柔懷孕遭嗆「單親媽媽可憐」　正面開嗆：雙親養出來比較懂事？

記者蔡宜芳／綜合報導

女星劉雨柔和職籃球星胡凱翔在2023年大方認愛，小倆口更在今年大年初一公開懷孕的喜訊。她24日透露，近來經常會看到一些人針對她懷孕後的狀態做文章，也為此發文反擊「有本事你們就自己去生小孩」。

外送用▲▼劉雨柔懷孕遭嗆「單親媽媽可憐」　正面開嗆：雙親養出來比較懂事？（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

▲劉雨柔在年初宣布懷孕。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

劉雨柔表示，最近常聽到一些不友善的言論，包括「怎麼變老了」、「怎麼不結實了」、「感覺精神都沒了」，甚至有人提到「單親媽媽真可憐」。對此，她說道：「然後我就會很認真的去想……我跟你有很熟嗎？你沒有其他話可以講了嗎？當媽媽不就是這個樣子嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼劉雨柔懷孕遭嗆「單親媽媽可憐」　正面開嗆：雙親養出來比較懂事？（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

▲▼劉雨柔回擊酸民。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

▲▼劉雨柔懷孕遭嗆「單親媽媽可憐」　正面開嗆：雙親養出來比較懂事？（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

劉雨柔說，自己在不舒服且艱難的孕期過程中，仍然努力保持身心狀態，盡量不讓自己變醜、變胖、變憂鬱，並反擊酸民：「你們沒懷孕都又醜又胖又邊緣了，吵個屁。雙親養出來的小孩就比較懂事不會當酸民嗎？」對於那些不懂得尊重他人的網友，她也直言：「不會說話，其實可以選擇把嘴巴閉上。」

▲▼劉雨柔懷孕遭嗆「單親媽媽可憐」　正面開嗆：雙親養出來比較懂事？（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

▲劉雨柔和胡凱翔感情穩定。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

分享給朋友：

追蹤我們：

【有合音天使！】2男合唱 #缺口 超美合音配大雨好有Feel

推薦閱讀

修杰楷問Bo妞志向　她秒回「不當演員」曝原因…1句話中傷老爸

修杰楷問Bo妞志向　她秒回「不當演員」曝原因…1句話中傷老爸

一隻阿圓罕放閃《木曜》陳百祥！夜洩201字心聲：他都不講所以我要講

一隻阿圓罕放閃《木曜》陳百祥！夜洩201字心聲：他都不講所以我要講

直擊／確診才剛康復　陳奕迅高雄開唱狂飆高音「1狀況全場爆尖叫」！

直擊／確診才剛康復　陳奕迅高雄開唱狂飆高音「1狀況全場爆尖叫」！

Andy反擊了！　「她確實與張媽媽是同一陣線」

Andy反擊了！　「她確實與張媽媽是同一陣線」

劉雨柔懷孕遭嗆「單親媽媽可憐」　正面開嗆：雙親養出來比較懂事？

劉雨柔懷孕遭嗆「單親媽媽可憐」　正面開嗆：雙親養出來比較懂事？

看三峽車禍心有餘悸！律師也曾受害嘆「出事難獲足額賠償」

看三峽車禍心有餘悸！律師也曾受害嘆「出事難獲足額賠償」

引退2年！「AV騎乘位女王」宣布復出　達人驚：我好興奮啊

引退2年！「AV騎乘位女王」宣布復出　達人驚：我好興奮啊

鄧紫棋登全球女歌手第4名！巡演票房破127億　葛萊美認證：華語重要推手

鄧紫棋登全球女歌手第4名！巡演票房破127億　葛萊美認證：華語重要推手

港60歲視帝爆戀上小37歲「劇中女兒」　本尊回：妨礙我找真命天女

港60歲視帝爆戀上小37歲「劇中女兒」　本尊回：妨礙我找真命天女

為了婚姻！陳奕迅爆「巡演後重大計畫」：要休息很長一段時間　

為了婚姻！陳奕迅爆「巡演後重大計畫」：要休息很長一段時間　

《魔鬼計謀2》新花絮又惹議！PD遭酸「泫揆爸爸」：洗白意圖太明顯

《魔鬼計謀2》新花絮又惹議！PD遭酸「泫揆爸爸」：洗白意圖太明顯

陳奕迅罕見當眾脫了！　原因曝光：我只跟高雄的朋友解釋

陳奕迅罕見當眾脫了！　原因曝光：我只跟高雄的朋友解釋

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

修杰楷問Bo妞志向　她秒回「不當演員」曝原因…1句話中傷老爸

一隻阿圓罕放閃《木曜》陳百祥！夜洩201字心聲：他都不講所以我要講

直擊／確診才剛康復　陳奕迅高雄開唱狂飆高音「1狀況全場爆尖叫」！

Andy反擊了！　「她確實與張媽媽是同一陣線」

劉雨柔懷孕遭嗆「單親媽媽可憐」　正面開嗆：雙親養出來比較懂事？

看三峽車禍心有餘悸！律師也曾受害嘆「出事難獲足額賠償」

引退2年！「AV騎乘位女王」宣布復出　達人驚：我好興奮啊

鄧紫棋登全球女歌手第4名！巡演票房破127億　葛萊美認證：華語重要推手

港60歲視帝爆戀上小37歲「劇中女兒」　本尊回：妨礙我找真命天女

為了婚姻！陳奕迅爆「巡演後重大計畫」：要休息很長一段時間　

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

劉雨柔, 胡凱翔

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《星期三》回歸！珍娜奧蒂嘉：興奮像回家　「黑暗升級」弟弟帕斯利將入學
  2. 劉雨柔懷孕遭嗆「單親媽媽可憐」　正面開嗆：雙親養出來比較懂事？
  3. 《魔鬼計謀2》新花絮又惹議！PD遭酸「泫揆爸爸」：洗白意圖太明顯
  4. 修杰楷問Bo妞志向　她秒回「不當演員」曝原因…1句話中傷老爸
  5. 看三峽車禍心有餘悸！律師也曾受害嘆「出事難獲足額賠償」
  6. 為了婚姻！陳奕迅爆「巡演後重大計畫」：要休息很長一段時間　
  7. 《女鬼橋》導演新作曝光！攜手銷售121國神級監製　未開拍先轟動7國搶版權
  8. 陳奕迅罕見當眾脫了！　原因曝光：我只跟高雄的朋友解釋
  9. 鄧紫棋登全球女歌手第4名！巡演票房破127億　葛萊美認證：華語重要推手
  10. 直擊／確診才剛康復　陳奕迅高雄開唱狂飆高音「1狀況全場爆尖叫」！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366