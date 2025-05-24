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14歲參加《星光》爆紅！　曾靜玟「對我來說像黑歷史」不敢回想

星對話／曾靜玟不敢回想《星光》經歷　坦言：對我來說像黑歷史

▲曾靜玟（左起）與黃詩甜、蔣玉杰組成「O.S.T 泰雅的後代」。（圖／趙文彬攝／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

曾靜玟當年參加第三屆《超級星光大道》踢館賽後一戰成名，後續推出了兩張專輯與多首單曲，並與黃詩甜、蔣玉杰組成團體「O.S.T 泰雅的後代」，先前推出全新EP《最好的Blaq bay qu...》，三人接受時報周刊CTWANT專訪，談到參加《星光3》後走紅的時光，曾靜玟說自己很少提起那時候的事情，「對我來說像黑歷史，反而不太敢回想。」

星對話／曾靜玟不敢回想《星光》經歷　坦言：對我來說像黑歷史

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▲當年參加《星光》爆紅，曾靜玟卻覺得很遺憾。（圖／趙文彬攝／CTWANT提供）

當年參加比賽時曾靜玟年僅14歲，短時間就爆紅，笑說：「畢竟我也是個小鎮姑娘，突然滿膨脹的，可以請假去比賽，還有這麼多人喜歡你，覺得成功是撿到的，完全不費力。」不過現在回想起卻覺得很遺憾，「很多東西沒有在那個時期做到，每次都很想揍那時候的自己，如果努力一點，現在就不用這麼辛苦了。」

星對話／曾靜玟不敢回想《星光》經歷　坦言：對我來說像黑歷史

▲直到現在曾靜玟還是會被粉絲認出來，讓她相當開心。（圖／趙文彬攝／CTWANT提供）

相隔17年，現在大家提起曾靜玟還是會說她是「星光大道選手」，她坦言原本會覺得是不是自己沒有新的成績，所以外界只會提到星光大道，但後來她轉念思考，「人一輩子有件事情能被反覆提起，也是很不簡單，年輕的我會覺得很煩，現在覺得我有一件事情參與了你的青春，這樣很好。」並笑說前陣子去買東西還被粉絲認出來，讓她相當開心。

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▲曾靜玟（左起）、黃詩甜與蔣玉杰為了推廣族語而努力。（圖／趙文彬攝／CTWANT提供）

身為原住民的曾靜玟，與好友黃詩甜、蔣玉杰一同推出族語作品，在準備新EP時，黃詩甜發現懷孕，後期只能用電話跟大家討論，而且因為胎位不正加上寶寶太大隻，孕期相當辛苦，只要動一下就感覺很喘。雖然是剖腹產，但手術後的復原期也很難熬，「感覺所有器官都在往下掉，現在回想不知道怎麼撐過去的，真的很痛。」幸好兒子不愛吵鬧，讓她直呼生到天使寶寶。

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▲黃詩甜懷孕時因胎位不正相當辛苦。（圖／趙文彬攝／CTWANT提供）

曾靜玟與蔣玉杰目前都非單身，但曾靜玟沒有結婚的打算，認為同性情侶在這方面比較沒有傳統包袱，「雖然可以結婚，但結不結很重要嗎？我也不是很確定。」問及家人是否會希望她結婚？她表示家人的觀念還是覺得結婚要跟男生，「但我的另一半是女生，他們就覺得有人陪妳也很好，不會問要不要結婚。」她也談到這個時代生存不容易，將來的小朋友會更辛苦，表示：「生小孩就算了，我生不帶來，死不帶去。」

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▲有交往對象的曾靜玟目前沒有結婚的打算。（圖／趙文彬攝／CTWANT提供）

蔣玉杰的另一半也是同性，但與曾靜玟不同，他有想結婚的想法，不過因為男友是外國人，還是有一些限制，所以仍在靜觀其變，他提到家人不會催婚，只能外婆偶爾會說「等你的小朋友出來」，讓他笑說：「可能是生不出來，外婆也知道我的另外一半是同性，所以我常覺得外婆是不是以為我是女生，怎麼會這樣問！」被其他兩位團員虧：「有問有機會嘛！」

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▲蔣玉杰雖然有結婚的念頭，但男友是外國人，因此還在觀望中。（圖／趙文彬攝／CTWANT提供）

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