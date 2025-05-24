蕭煌奇世壯運奪金牌全台暴動！　「堅持帶傷上陣」背後原因超暖

記者蔡琛儀／台北報導

2025雙北世界壯年運動會17日正式登場，金曲歌王蕭煌奇本屆也報名參加帕拉柔道男子90公斤組競賽，對手還是他樂團的貝斯手郭謙成，最後蕭煌奇以直落二順利取得金牌。他這次帶傷上陣，透露其實原本醫生建議他不要摔柔道，但他覺得已經報名，「我也希望藉由我的出場宣傳也好，讓更多朋友能來參與，所以覺得一定要上場比賽。」

▲蕭煌奇於世壯運柔道項目上奪金。（圖／記者林敬旻攝）

賽後蕭煌奇接受訪問，他表示自己上場比賽的時候確實有一點緊張，因為自己已經近20年沒有參加比賽，對於一上場就被全場觀眾關注，「那個心情是比演唱會還要緊張。」雖然體力隨著年紀有影響，但表示柔道只要學過就不會忘記，已經內化在心中，還分享自己的得意技是「掃腰」，但因為他帶傷上陣，擔心又影響傷勢就沒使出這招。

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談到致勝關鍵，蕭煌奇謙虛又幽默表示：「就是誤打誤撞，很自然的就做了，我覺得對方放水啦，讓我有機會可以拿到金牌。」他分享：「就是順著那個比賽的timing，順著對方的身體的律動去改變，然後該做什麼，該進攻的時候就會進攻，我覺得是一個自然的反應動作。」笑說非常享受比賽的過程，「做一件事可以鼓勵這麼多人，鼓勵自己，人生沒有什麼是可以害怕，也許運動就可以讓心情開朗。

▲▼蕭煌奇罕見在體育賽場上，展現自己有別於歌王的另一面。（圖／記者林敬旻攝）

他也特別呼籲，以往全運會還有視障柔道項目，「希望藉由這次的運動，喚起更多喜歡柔道的視障朋友一起來，讓全運會可以把這個視障柔道的項目恢復，讓更多人可以一起來比賽。」此外，下週還將在北流開唱的他，今年金曲獎憑著國語專輯《沒事的》入圍本屆金曲歌王，他表示自己沒有想很多，「反正我覺得有入圍就很開心，至於會不會得獎就看我是不是比較幸運一點。」