Andy反擊了！　「她確實與張媽媽是同一陣線」

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber眾量級家Andy、家寧日前撕破臉，男方指控10年心血全沒了，女方一家四口遭檢警調查。其中，家寧今（22）日在頻道上傳新片，公開近期爭議的真相，表示當初是Andy主動提議分手。為此，Andy透過經紀人發聲反擊了。

▲眾量級撕破臉。（圖／翻攝自Facebook／眾量級 CROWD）

針對家寧稍早發布的影片，Andy透過經紀人回應：「所有事證皆已於3月11日的影片中說明清楚也都有憑有據，針對張小姐提出的前後聲明，二次所言相互矛盾，所以這部分還是要詢問她本人才行。但從這次的內容看來，她確實與張媽媽是同一陣線，今天法院也已判決群海娛樂將正式進入查帳程序，一切真相就交給法院。」

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▲家寧拍片反擊Andy。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

事實上，家寧在今（22）日發布的影片中，針對眾量級頻道的創立過程、頻道初期營運過程、頻道商標問題以及Andy分手後的言論等4大問題給出回應。她透露頻道在2016年9月18日由她本人註冊，帳號名稱源自她的生日，且註冊後無法更改。至於商標註冊的爭議，她表示2020年註冊商標的過程全程透明，並由她與Andy共同討論類別項目，還提到「當時合作廠商都知情」，因此對於Andy影片中提及不知情的說法感到不解。

▲家寧透露Andy主動提分手。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

談到Andy分手後的言論，家寧提到，2024年4月2日由對方主動提分手，並親口承諾「頻道給你、盈利給你、車子給你、其他東西都給你」，隨後雙方還共同改頻道密碼及備援信箱至家寧的個人信箱。她透露，Andy還協助將頻道盈利綁定至她的Google帳號，這才讓她發現，自2016年頻道啟用盈利以來，收益一直綁定在Andy的私人Google Adsense帳號，而她從未實際取得過相關收益。影片最後，家寧表示，針對Andy影片中的指控，她將在後續影片中進一步說明，並呼籲粉絲理性看待。