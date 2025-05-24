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i-dle舒華吐真心話「當時狀態不好」：其實不想續約⋯　打動她關鍵原因曝光

記者吳睿慈／綜合報導

台灣女孩舒華獨自前往南韓打拼，後來以女團i-dle出道，團體在2024年底全員續約，她們5月全面回歸樂壇，成員活躍於各種節目宣傳，舒華近日也登上網路節目《pinkcabinet》與ILLIT的MINJU談心，首度吐實承認「本來不想續約」，當時狀態很不好，後來跟成員、公司聊過後，才把誤會解開決定續約。

▲▼i-dle舒華吐真心話「當時狀態不好」：其實不想續約⋯　打動她關鍵原因曝光。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼i-dle舒華出道初期曾經離家出走。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼i-dle舒華出道初期曾經離家出走。（圖／翻攝自YouTube）

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舒華22日出演網路節目《pinkcabinet》，她難得在沒有成員的陪伴下，獨自接受訪談，聊起粉絲留言的問答，她提到在出道初期時，曾經用衛生紙留下字條「舒華旅行中，不要聯絡我」，由於練習生時期與出道初期她都待在宿舍未出門，想要到外面散散心，才會突然「離家出走」，但被問及成員有擔心到一直找她嗎？舒華笑答「沒有」。

▲▼i-dle舒華吐真心話「當時狀態不好」：其實不想續約⋯　打動她關鍵原因曝光。（圖／翻攝自YouTube）

▲舒華身為團體老么，受到姐姐們的寵愛，她本人卻很不自在。（圖／翻攝自YouTube）

身為團隊裡的老么，集姐姐們寵愛於一身，但舒華卻自爆「姐姐們不想做的可愛形象，全都會叫我來消化」，還有所有撒嬌、可愛的表情等等都由她來承擔，令她感到很不自在表示：「而且我又不長那樣。」希望姐姐們別再把她當作小可愛對待。

▲▼i-dle舒華首次承認本來不想續約。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼i-dle舒華首次承認本來不想續約。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼i-dle舒華吐真心話「當時狀態不好」：其實不想續約⋯　打動她關鍵原因曝光。（圖／翻攝自YouTube）

i-dle在2024年底全員續約成功，舒華被問到對於續約條件滿意嗎？她則說出心裡話：「其實我本來不想續約，在那段時期很敏感，後來和成員聊了以後，也跟公司方面聊了以後才解開誤會了，可能是那段時期我的心情也比較不好，所以那個時候不想續約，但現在就是（續約）做得好。」承認去年狀態不好，但還好公司與成員拉住她，做出了續約的決定。

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i-dle舒華, i-dle, 舒華

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