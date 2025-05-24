ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

連五月天都沒見過本人！　大咖歌王驚喜現身...他們嗨到變小迷弟

記者蔡琛儀／台北報導

五月天「回到那一天」25週年巡迴演唱會日前來到杭州奧體中心體育場（大蓮花）火熱開唱，五場的演出創下「大蓮花」演出場次的新紀錄，昨（23日）首場，五月天還請到歌壇傳奇人物，也是他們在滾石時期的大前輩趙傳擔任嘉賓，合唱彼此的經典歌曲〈洋蔥〉、〈我是一隻小小鳥〉。

▲▼五月天杭州演唱會，嘉賓趙傳。（圖／相信音樂提供）

▲▼五月天杭州演唱會請到昔日滾石師兄趙傳助陣。（圖／相信音樂提供）

▲▼五月天杭州演唱會，嘉賓趙傳。（圖／相信音樂提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然五月天和趙傳過去都是滾石同門師兄弟，但阿信表示從未見過趙傳本人，知道趙傳24日也在杭州開唱，阿信對台下歌迷開玩笑說：「我去看趙傳演唱會，明天不來唱可以嗎？」歌迷大喊「不行」，也正因為如此，五月天直接邀請偶像來到現場，趙傳排除萬難，完成了這段傳奇合體演唱〈洋蔥〉，趙傳透露很常聽到〈洋蔥〉這首歌，很有畫面感，覺得很好聽，很開心能來當五月天的嘉賓。

身為迷弟的五月天很開心圓夢，阿信更是興奮地說：「大家都會說從小聽五月天的歌長大，終於今天我們可以說從小聽傳哥的歌長大。」並說：「五月天的歌我要看字幕、傳哥的歌不用。」多年後終於得以合作，五月天也抓緊機會向前輩點歌，趙傳也有求必應，連唱了〈愛要怎麼說出口〉、〈我終於失去了你〉、〈我很醜可是我很溫柔〉等經典的「傳式情歌」，讓五月天及台下歌迷都聽得欲罷不能。

▲▼五月天杭州演唱會，嘉賓趙傳。（圖／相信音樂提供）

▲▼五月天杭州演開唱創下該場館的場次紀錄。（圖／相信音樂提供）

▲▼五月天杭州演唱會，嘉賓趙傳。（圖／相信音樂提供）

由於今晚五月天還有演出，他們遺憾沒辦法直接到現場觀看趙傳「給所有知道我名字的人」演唱會，喊話希望未來有機會能親眼見證趙傳音樂魅力，趙傳豪爽地說：「如果你們要直接上台也可以！看到你們完成夢想很感動。」

此外，五月天杭州演唱會演唱會主辦方為了迎接天團到來，先在西湖音樂噴泉的〈戀愛ing〉，21日更出動800架無人機，在錢塘江上變化成「乾杯」、五月天Q版頭相、五月天紅色跑車等8種圖形，讓歌迷驚奇不已，看得得目不暇給。

分享給朋友：

追蹤我們：

【91歲超猛阿公】蒙古阿公再度飆速奪金！　世壯運800m「第5金」到手

推薦閱讀

快訊／蕭煌奇太猛啦！　世壯運柔道賽「直落二奪金牌」

快訊／蕭煌奇太猛啦！　世壯運柔道賽「直落二奪金牌」

林依晨懷孕7個月首露面！被拍素顏「0偽裝現蹤中山區餐廳」5大咖也在場

林依晨懷孕7個月首露面！被拍素顏「0偽裝現蹤中山區餐廳」5大咖也在場

林志炫參戰《歌手》兩集遭淘汰！　陸網傻眼：跟侮辱有什麼區別

林志炫參戰《歌手》兩集遭淘汰！　陸網傻眼：跟侮辱有什麼區別

快訊／台灣京劇演員兆欣驚傳逝世　享年40歲…友悲曝噩耗

快訊／台灣京劇演員兆欣驚傳逝世　享年40歲…友悲曝噩耗

14歲參加《星光》爆紅！　曾靜玟「對我來說像黑歷史」不敢回想

14歲參加《星光》爆紅！　曾靜玟「對我來說像黑歷史」不敢回想

三峽車禍「現場拍片」被罵爆！胡文英認錯道歉了：本意是出於哀悼

三峽車禍「現場拍片」被罵爆！胡文英認錯道歉了：本意是出於哀悼

劉雨柔懷孕遭嗆「單親媽媽可憐」　正面開嗆：雙親養出來比較懂事？

劉雨柔懷孕遭嗆「單親媽媽可憐」　正面開嗆：雙親養出來比較懂事？

引退2年！「AV騎乘位女王」宣布復出　達人驚：我好興奮啊

引退2年！「AV騎乘位女王」宣布復出　達人驚：我好興奮啊

All in女兒壓歲錢買股！蘿莉塔慘賠金額曝 自責道歉：不知道怎麼辦

All in女兒壓歲錢買股！蘿莉塔慘賠金額曝 自責道歉：不知道怎麼辦

小甜甜認了「綜藝生涯劃句點」！脫離演藝圈2年內幕曝 悄赴廈門創業

小甜甜認了「綜藝生涯劃句點」！脫離演藝圈2年內幕曝 悄赴廈門創業

潘慧如一度陷經濟危機！砸千萬開寵物旅館身心俱疲…金主媽媽加入

潘慧如一度陷經濟危機！砸千萬開寵物旅館身心俱疲…金主媽媽加入

曹西平狂讚1歌手「紅翻了入伍不閃兵」　國軍出動直升機載他空降演唱

曹西平狂讚1歌手「紅翻了入伍不閃兵」　國軍出動直升機載他空降演唱

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／蕭煌奇太猛啦！　世壯運柔道賽「直落二奪金牌」

林依晨懷孕7個月首露面！被拍素顏「0偽裝現蹤中山區餐廳」5大咖也在場

林志炫參戰《歌手》兩集遭淘汰！　陸網傻眼：跟侮辱有什麼區別

快訊／台灣京劇演員兆欣驚傳逝世　享年40歲…友悲曝噩耗

14歲參加《星光》爆紅！　曾靜玟「對我來說像黑歷史」不敢回想

三峽車禍「現場拍片」被罵爆！胡文英認錯道歉了：本意是出於哀悼

劉雨柔懷孕遭嗆「單親媽媽可憐」　正面開嗆：雙親養出來比較懂事？

引退2年！「AV騎乘位女王」宣布復出　達人驚：我好興奮啊

All in女兒壓歲錢買股！蘿莉塔慘賠金額曝 自責道歉：不知道怎麼辦

小甜甜認了「綜藝生涯劃句點」！脫離演藝圈2年內幕曝 悄赴廈門創業

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

五月天, 趙傳

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 百萬YTR儒哥求婚成功！「戒指藏西瓜裡」女友哭笑不得點頭答應
  2. 肖戰智破墓葬機關 「斷骨絛」！Disney+《藏海傳》驚險逃生宛如古墓版《魷魚遊戲》！
  3. 女團成員解放轉大人！　「罕曬性感美照」網：合法嗎？　
  4. 李李仁「小孩都不在身邊」每天只做2件事！擔心陶晶瑩在家跌倒：變囉嗦了
  5. 洪詩懷孕剛滿5個月「肚子驚人隆起」！出遊被拍：二胎也大太快了
  6. IVE、ZB1等7組大咖到齊！KT POP高雄世運拼盤「破天荒推套票」還有接駁車
  7. 「上下都露」太兇！林襄解放低胸婚紗…布料完全包不住 震撼4.8萬人
  8. 蕭煌奇奪金首發文：我不是目中無人！世壯運柔道「過肩摔」網朝聖
  9. 連五月天都沒見過本人！　大咖歌王驚喜現身...他們嗨到變小迷弟
  10. 威力彩上看7.2億！4生肖「偏財運爆發」專家曝：下午這時段買最旺

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366