連五月天都沒見過本人！　大咖歌王驚喜現身...他們嗨到變小迷弟

記者蔡琛儀／台北報導

五月天「回到那一天」25週年巡迴演唱會日前來到杭州奧體中心體育場（大蓮花）火熱開唱，五場的演出創下「大蓮花」演出場次的新紀錄，昨（23日）首場，五月天還請到歌壇傳奇人物，也是他們在滾石時期的大前輩趙傳擔任嘉賓，合唱彼此的經典歌曲〈洋蔥〉、〈我是一隻小小鳥〉。

▲▼五月天杭州演唱會請到昔日滾石師兄趙傳助陣。（圖／相信音樂提供）

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雖然五月天和趙傳過去都是滾石同門師兄弟，但阿信表示從未見過趙傳本人，知道趙傳24日也在杭州開唱，阿信對台下歌迷開玩笑說：「我去看趙傳演唱會，明天不來唱可以嗎？」歌迷大喊「不行」，也正因為如此，五月天直接邀請偶像來到現場，趙傳排除萬難，完成了這段傳奇合體演唱〈洋蔥〉，趙傳透露很常聽到〈洋蔥〉這首歌，很有畫面感，覺得很好聽，很開心能來當五月天的嘉賓。

身為迷弟的五月天很開心圓夢，阿信更是興奮地說：「大家都會說從小聽五月天的歌長大，終於今天我們可以說從小聽傳哥的歌長大。」並說：「五月天的歌我要看字幕、傳哥的歌不用。」多年後終於得以合作，五月天也抓緊機會向前輩點歌，趙傳也有求必應，連唱了〈愛要怎麼說出口〉、〈我終於失去了你〉、〈我很醜可是我很溫柔〉等經典的「傳式情歌」，讓五月天及台下歌迷都聽得欲罷不能。

▲▼五月天杭州演開唱創下該場館的場次紀錄。（圖／相信音樂提供）

由於今晚五月天還有演出，他們遺憾沒辦法直接到現場觀看趙傳「給所有知道我名字的人」演唱會，喊話希望未來有機會能親眼見證趙傳音樂魅力，趙傳豪爽地說：「如果你們要直接上台也可以！看到你們完成夢想很感動。」

此外，五月天杭州演唱會演唱會主辦方為了迎接天團到來，先在西湖音樂噴泉的〈戀愛ing〉，21日更出動800架無人機，在錢塘江上變化成「乾杯」、五月天Q版頭相、五月天紅色跑車等8種圖形，讓歌迷驚奇不已，看得得目不暇給。