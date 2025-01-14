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鄭人碩「拍大陸短劇」進軍大陸！業界片酬曝光　經紀人發聲證實

1月2日21：46，《角頭－大橋頭》製作公司影一製作所辦尾牙，包括鄭人碩（左）及多位該片演員林道禹（右）等人都來參加。

圖文／鏡週刊

2024年國片票房冠軍《角頭－大橋頭》，是去年最風光的國片，2025年開年第2天，鄭人碩現身該片製作公司的尾牙與老友歡聚，三杯黃湯下肚特別開心。去年電影上映時，鄭人碩因為檔期，沒有參與太多宣傳，原來他赴對岸拍攝相當流行的短劇，在台星當中搶先卡位。

元月2日晚間，影一製作所舉辦尾牙，不少《角頭》系列演員像是黃尚禾、唐振剛及工作人員，聚集在台北仁愛路一間中餐廳；因為戲分較少及檔期原因，沒有參與該片太多宣傳的鄭人碩，這天也大駕光臨，與劇組好夥伴連連碰杯。

【獨家】【換經紀人拚星途】直擊《角頭》演員出沒　鄭人碩搶進對岸拍短劇

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▲1月2日21：48，鄭人碩（右）新合作半年的經紀人（左）也一同出席尾牙，兩人有說有笑。

【獨家】【換經紀人拚星途】直擊《角頭》演員出沒　鄭人碩搶進對岸拍短劇

▲1月2日21：49，儘管已經散場，但鄭人碩（右）的酒興仍濃，接過唐振剛的威士忌猛灌一大口。（左）也一同出席尾牙，兩人有說有笑。

聚會到深夜　豪邁牛飲

本刊直擊喝到滿臉通紅的鄭人碩，鮪魚肚都喝到凸了出來，在白汗衫底下特別明顯。隨後鄭人碩與女經紀人、黃尚禾、唐振剛一起上了多元計程車、回到《角頭》系列位於台北市內湖區的大本營，直到凌晨2點多才返回新北市鶯歌的住處。

1月2日22：08，隨後鄭人碩（右）與黃尚禾（中）、唐振剛搭車回《角頭》系列出品公司於台北市內湖的辦公室，待了3個多小時才回家。

▲1月2日22：08，隨後鄭人碩（右）與黃尚禾（中）、唐振剛搭車回《角頭》系列出品公司於台北市內湖的辦公室，待了3個多小時才回家。

過往是娛樂圈「勞動模範」的鄭人碩，去年曾於IG限動發出在中國大陸長江拍戲的照片，原來鄭人碩接拍「橫屏短劇」《1+1≠愛》。以鄭人碩在台灣穩站男一的咖位，接演對岸的短劇集難免讓人疑惑，不過目前在對岸新興發展的「豎屏短劇」「橫屏短劇」的確流行，鄭人碩早早就過去卡位，已把眼光放遠。

鄭人碩（左）去年下半年工作量不多，趁空幫電商天后瑪菲司（右）拍MV。（菲娛樂文創提供）

▲鄭人碩（左）去年下半年工作量不多，趁空幫電商天后瑪菲司（右）拍MV。（菲娛樂文創提供）

事業新方向　細節保密

近年陸劇市場變化很大，因應現代人愛看手機的習慣，出現了時間短集數多，劇情節奏明快又灑狗血的「豎屏短劇」（為直式螢幕拍攝的短劇），一部短劇通常60集到100集不等，每集僅1、2分鐘或稍長，總時間相當於一部電影長片，如今再發展出更上一級的「橫屏短劇」。對此，鄭人碩經紀人表示，因簽了保密協議，無法透露細節，但確實已與對岸短劇市場有了合作。

對岸連拍短劇都有專門的影視基地，規模看來也不小。（翻攝自澎湃新聞微博）

▲對岸連拍短劇都有專門的影視基地，規模看來也不小。（翻攝自澎湃新聞微博）

在各影音平台發布的中國大陸短劇集暴紅，每集1至3分鐘的長度，剛好滿足沒太多時間追劇的人。（翻攝自騰訊）

▲在各影音平台發布的中國大陸短劇集爆紅，每集1至3分鐘的長度，剛好滿足沒太多時間追劇的人。（翻攝自騰訊）

原本拍短劇集的演員，多半是新人或剛自學校畢業，片酬偏低，但近期身價水漲船高。根據陸媒搜狐娛樂「狐廠大拷問」的調查，橫屏短劇一線演員的片酬一部約人民幣數十萬元，看起來雖比長劇演員少，但因拍攝期短，一年可以接到十幾部劇，累積起來很可觀；豎屏短劇演員則多以日薪計算，一天可領人民幣1至3萬元（約新台幣4萬5千元至13萬5千元）左右。

短劇拍攝時間短，一週可以拍到上百集，演員每年可以拍上十幾部，片酬累積起來也很可觀。（翻攝自《證券時報》）

▲短劇拍攝時間短，一週可以拍到上百集，演員每年可以拍上十幾部，片酬累積起來也很可觀。（翻攝自《證券時報》）

鄭人碩這兩年接連更換經紀人，去年底養了4年的愛犬逝世，現在他除了把時間拿來陪伴家人、朋友，也開始接拍短劇集，應是嘗試事業新方向。

鄭人碩在電影《乒乓男孩》中飾演修車黑手單親爸，以「蝦趴」打扮出席首映會。

▲鄭人碩在電影《乒乓男孩》中飾演修車黑手單親爸，以「蝦趴」打扮出席首映會。

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