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玉兔媽轉普通病房PO文報平安！　「搭輪椅翻車腦出血」近況曝

記者王靖淳／綜合報導

女星玉兔（鄭如吟）日前發文透露媽媽坐輪椅意外翻倒，導致撞擊到後腦勺，經診斷為腦出血，在加護病房觀察中。昨（11）日她發文報喜，表示媽媽已從加護病房轉至普通病房繼續休養，「謝謝大家的集氣。」

▲▼玉兔。（圖／翻攝自Instagram／bellayutu）

▲玉兔透露媽媽已轉普通病房。（圖／翻攝自Instagram／bellayutu）

玉兔在文中提到，這次媽媽不幸住進加護病房，期間得到許多人的關心與幫助。她對各界的溫暖關懷表示衷心的感謝，並特別強調這段困難時期所感受到的人間真情，「這一次媽媽住進ICU，有很多人的關心和幫忙，真心感謝。」玉兔感謝所有人的集氣與祝福，並希望媽媽能早日康復。

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▲▼玉兔。

▲玉兔自《我愛黑澀會》出道。（圖／翻攝自Instagram／bellayutu）

事實上，玉兔日前發文透露，她在工作期間接到一通突如其來的電話，得知母親在捷運站發生意外的嚴重情況。在抵達醫院後，玉兔表示自己簽下病危通知單，為此她坦承內心非常害怕，心情複雜。儘管處於壓力的情緒中，玉兔仍不忘在文末感謝在這次事件中提供幫助的所有人。她感謝在捷運站伸出援手的路人，以及在醫院中照顧她母親的醫護人員，貼文曝光後，立即湧入大批網友寫下鼓勵的留言，紛紛替她加油打氣，如今母親轉往普通病房，再度掀起討論。

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