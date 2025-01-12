攔不住蕭敬騰放閃！台下大喊「林有慧我愛妳」　他親自答：我老婆說謝謝

記者吳睿慈／台北報導

「金曲歌王」蕭敬騰2024年10月13日與經紀人老婆Summer（林有慧）舉辦世紀婚禮，他婚後投入《野生》世界巡迴演唱會，小倆口繼續工作，更接下數場尾牙商演邀約，台下有觀眾大喊「林有慧我愛你！」他大方放閃「我老婆在耳機裡說謝謝」，互動超有愛成為全場焦點。

▲蕭敬騰婚後繼續投入工作。（圖／華納音樂提供）



邁入2025年，蕭敬騰歲末年終之際受邀多場商演，週末他至集團年會演出，蕭敬騰為該集團員工選唱多首經典歌曲，一身帥氣造型，並帶來Live Band，以〈皮囊〉氣勢開唱，接著演唱〈白夜〉、經典〈新不了情〉、大合唱曲目〈讓我為你唱情歌〉、〈無言花〉、〈疼愛〉、〈阿飛的小蝴蝶〉、〈怎麼說我不愛你〉以及〈王妃〉，每一首都讓現場觀眾跟著大合唱！

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▲▼台下有觀眾大喊「林有慧我愛你」，蕭敬騰放閃回「我老婆說謝謝」。（圖／華納音樂提供）



為回饋這一年辛苦的集團員工們，蕭敬騰跳入觀眾席與同仁合唱同樂，12日演出時，他一上台更有觀眾直喊：「林有慧我愛你！」他則大方表示：「我老婆在耳機裡說謝謝，之後有機會我會讓她上台跟大家打招呼。」重磅級閃光彈讓人看了都直呼眼瞎。

▲蕭敬騰商演與觀眾互動連連。（圖／華納音樂提供）



新的一年，蕭敬騰分享自己的新年願望，自嘲每年都一樣，「2024對我來說是很豐富的一年，無論生活、事業都有不同的突破，2025一樣繼續健康平安，完成心目中的目標。」他預告《野生》巡迴演唱會將在3月份啟動。而3月30日是蕭敬騰的生日，因此生日前夕（3月29日）的演出也變得別具意義，他說：「生日就在澳門與歌迷們一起，也留給家人朋友同喜同樂。」與現場觀眾約定，希望很快跟大家在演唱會上相見。