YTR荒姨宣布懷孕！　「公開老公身分」預產期曝光

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber荒姨去年7月和波特王分手，平時會在社群記錄生活的她，今（11）日無預警宣布懷孕的消息，同時也透露老公的身分是「山姆老思」，寶寶預產期預計在8月16日。

▲荒姨透露寶寶的爸爸是山姆老思。（圖／翻攝自Instagram／hhhuangyiii）

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影片中，荒姨透露，她經歷一段月經遲來的焦慮時刻，原本以為只是月經周期的小幅波動，卻因為持續的腹痛，讓她懷疑自己可能懷孕了。平時月經很準時的她，因姊姊的一番話而開始上網查找懷孕的相關資訊，越查越感到不安。在無法壓抑心中的疑慮下，荒姨去超商買驗孕棒確認。為此她坦言，原以為自己不會那麼容易就懷孕，畢竟她的姊姊備孕多月仍未有消息。然而，當驗孕結果顯示兩條鮮明的線時，她感到既驚喜又心情複雜，彷彿自己在作夢一般。

▲荒姨宣布懷孕。（圖／翻攝自Instagram／hhhuangyiii）

荒姨和山姆老思秀出她的驗孕結果，表示這是一份特別的禮物——一個顯示兩條線的驗孕棒，象徵著她確實懷孕了。對於這突如其來的喜訊，山姆老思顯得驚訝又好奇，他詢問是否已進行產檢，以確認懷孕情況。對於山姆老思的問題，荒姨解釋她為了確保準確性，已去了醫院做檢查。她向對方描述在醫院的經歷，包括確認胎兒是否已在子宮內正確著床。幸運的是，檢查結果是正面的，她的寶寶安全地在子宮內成長。



▲▼荒姨在影片中秀出驗孕棒。（圖／翻攝自YouTube／荒姨）

事實上，荒姨和波特王去年7月公開發文向外界坦言已分手3個月，卻仍引來諸多臆測，甚至指內幕堪比八點檔。荒姨也親自解釋分手原因：「只能說有些事勉強別人或委屈自己都不是好辦法，我們還是很好的朋友，正確來說應該是晉升為家人的革命情感了！未來請大家繼續支持與喜愛這位自稱好帥的人。」