ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

YTR荒姨宣布懷孕！　「公開老公身分」預產期曝光

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber荒姨去年7月和波特王分手，平時會在社群記錄生活的她，今（11）日無預警宣布懷孕的消息，同時也透露老公的身分是「山姆老思」，寶寶預產期預計在8月16日。

▲荒姨。（圖／翻攝自Instagram／hhhuangyiii）

▲荒姨透露寶寶的爸爸是山姆老思。（圖／翻攝自Instagram／hhhuangyiii）

[廣告]請繼續往下閱讀...

影片中，荒姨透露，她經歷一段月經遲來的焦慮時刻，原本以為只是月經周期的小幅波動，卻因為持續的腹痛，讓她懷疑自己可能懷孕了。平時月經很準時的她，因姊姊的一番話而開始上網查找懷孕的相關資訊，越查越感到不安。在無法壓抑心中的疑慮下，荒姨去超商買驗孕棒確認。為此她坦言，原以為自己不會那麼容易就懷孕，畢竟她的姊姊備孕多月仍未有消息。然而，當驗孕結果顯示兩條鮮明的線時，她感到既驚喜又心情複雜，彷彿自己在作夢一般。

▲▼荒姨。（圖／翻攝自Instagram／hhhuangyiii）

▲荒姨宣布懷孕。（圖／翻攝自Instagram／hhhuangyiii）

荒姨和山姆老思秀出她的驗孕結果，表示這是一份特別的禮物——一個顯示兩條線的驗孕棒，象徵著她確實懷孕了。對於這突如其來的喜訊，山姆老思顯得驚訝又好奇，他詢問是否已進行產檢，以確認懷孕情況。對於山姆老思的問題，荒姨解釋她為了確保準確性，已去了醫院做檢查。她向對方描述在醫院的經歷，包括確認胎兒是否已在子宮內正確著床。幸運的是，檢查結果是正面的，她的寶寶安全地在子宮內成長。

▲▼荒姨。（圖／翻攝自YouTube／荒姨）

▲▼荒姨在影片中秀出驗孕棒。（圖／翻攝自YouTube／荒姨）

▲▼荒姨。（圖／翻攝自YouTube／荒姨）

事實上，荒姨和波特王去年7月公開發文向外界坦言已分手3個月，卻仍引來諸多臆測，甚至指內幕堪比八點檔。荒姨也親自解釋分手原因：「只能說有些事勉強別人或委屈自己都不是好辦法，我們還是很好的朋友，正確來說應該是晉升為家人的革命情感了！未來請大家繼續支持與喜愛這位自稱好帥的人。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

推薦閱讀

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

不只鬼鬼！3女星神隱後當媽　她45歲懷孕避談孩子生父

不只鬼鬼！3女星神隱後當媽　她45歲懷孕避談孩子生父

《模範計程車》李允熙驟逝！享壽64歲　公司：生前無病痛

《模範計程車》李允熙驟逝！享壽64歲　公司：生前無病痛

鬼鬼生女「去年底IG照偷藏彩蛋」！　網揪1細節驚：已經在肚子裡了

鬼鬼生女「去年底IG照偷藏彩蛋」！　網揪1細節驚：已經在肚子裡了

曾瑋中、郭婷筠爆出車禍！　「車門遭大貨車車輪卡死」驚悚照曝光

曾瑋中、郭婷筠爆出車禍！　「車門遭大貨車車輪卡死」驚悚照曝光

羅志祥、周揚青爆同遊東京被目擊！照片曝光　助理出面發聲揭真相

羅志祥、周揚青爆同遊東京被目擊！照片曝光　助理出面發聲揭真相

八點檔片場爭執搬上檯面！姚黛瑋嗆「真的很白目」　錦雯鏡頭前爆哭

八點檔片場爭執搬上檯面！姚黛瑋嗆「真的很白目」　錦雯鏡頭前爆哭

辣網美爆「4女共侍1男」沉默2周首發聲！　哭揭富商身分：眼淚壓垮我

辣網美爆「4女共侍1男」沉默2周首發聲！　哭揭富商身分：眼淚壓垮我

鬼鬼生女表態不婚！網紅祝福「家本無固定模樣」讚她：比我想的強大

鬼鬼生女表態不婚！網紅祝福「家本無固定模樣」讚她：比我想的強大

台灣拍《魷魚遊戲》AV版！大咖日女優火辣真槍實彈　男記者當場流鼻血

台灣拍《魷魚遊戲》AV版！大咖日女優火辣真槍實彈　男記者當場流鼻血

海恩爆分手了！瘋傳「賢奎約會其他女生」遭目擊　粉絲淚：不相信愛情

海恩爆分手了！瘋傳「賢奎約會其他女生」遭目擊　粉絲淚：不相信愛情

鬼鬼「手術畫面曝光」！昔打5針取卵 虛弱痛喊：懷孕真的很辛苦

鬼鬼「手術畫面曝光」！昔打5針取卵 虛弱痛喊：懷孕真的很辛苦

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

不只鬼鬼！3女星神隱後當媽　她45歲懷孕避談孩子生父

《模範計程車》李允熙驟逝！享壽64歲　公司：生前無病痛

鬼鬼生女「去年底IG照偷藏彩蛋」！　網揪1細節驚：已經在肚子裡了

曾瑋中、郭婷筠爆出車禍！　「車門遭大貨車車輪卡死」驚悚照曝光

羅志祥、周揚青爆同遊東京被目擊！照片曝光　助理出面發聲揭真相

八點檔片場爭執搬上檯面！姚黛瑋嗆「真的很白目」　錦雯鏡頭前爆哭

辣網美爆「4女共侍1男」沉默2周首發聲！　哭揭富商身分：眼淚壓垮我

鬼鬼生女表態不婚！網紅祝福「家本無固定模樣」讚她：比我想的強大

台灣拍《魷魚遊戲》AV版！大咖日女優火辣真槍實彈　男記者當場流鼻血

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

荒姨, 懷孕, 山姆老思, 波特王

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 妮可基嫚挖掘女性禁忌慾望　「結束後電影院沒有一張椅子是乾的」
  2. 與陳妍希婚變線索又＋1！　陳曉西藏地震捐款明細「署名疑露餡」
  3. 修杰楷《祕書俱樂部》玩弄感情！　曾莞婷得知「暗黑計畫」淚崩
  4. 盧學叡打球不慎出意外骨折！　IG曬X光片自嘲：獲得一件新裝備
  5. YTR荒姨宣布懷孕！　「公開老公身分」預產期曝光
  6. 林千又代購愛馬仕「遭疑賣假貨」　怒曬截圖打臉：不懂不要裝懂
  7. 學測倒數9天　 babyMINT正妹成員將大考…崩潰大哭
  8. 千張票1分完售！HACHI二度台北開唱　愛上鴨血、珍奶浮誇式讚美食
  9. 朱栢康《破·地獄》入圍亞洲電影大獎　將和李康生爭獎「很夢幻」
  10. 「本土劇娜美」張家瑋遊學被23歲鮮肉猛追　離別嘟唇喊：嘴巴dry dry

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366