林千又代購愛馬仕「遭疑賣假貨」　怒曬截圖打臉：不懂不要裝懂

記者王靖淳／綜合報導

女星林千又平時忙於精品代購，私下仍會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享日常，最近她在IG限動曬出截圖透露，有客人私訊她質疑代購的愛馬仕真偽，讓她感到有些不滿，「商品看不順眼可以自己拿去驗，不懂不要裝懂，我只賣正品！」

▲林千又經營精品代購。（圖／翻攝自Instagram／cocomademedomydream）

林千又在限動公開一名客人的私訊對話，透過截圖可見到，對方找她買的商品經私下鑑定後確認為正品，並向林千又道歉。為此，林千又坦言，若顧客對商品有疑慮，她希望他們不要直接指控商品為假，因為這會讓她感到非常生氣，「如果覺得商品有問題，可以不要直接來跟我說我的商品是假的，我會很生氣，因為你們沒有買過愛馬仕，不知道這個辛苦。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林千又被說賣假貨很不爽。（圖／翻攝自Instagram／cocomademedomydream）

林千又自信地表示，到目前為止，沒有任何客戶驗證出她所賣的商品有問題，「商品看不順眼可以自己拿去驗，不懂不要裝懂，驗了有問題再來跟我說，當然目前沒有人驗有問題，我只賣正品！」她強調作為代購，她的角色是滿足顧客需求，而不是接受無端的考驗，「要找代購就是你信任才會找我們買，而不是為了考驗我們來買我們的東西，我們不需要被考驗，我們是來完成每個人的願望。」