ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

林千又代購愛馬仕「遭疑賣假貨」　怒曬截圖打臉：不懂不要裝懂

記者王靖淳／綜合報導

女星林千又平時忙於精品代購，私下仍會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享日常，最近她在IG限動曬出截圖透露，有客人私訊她質疑代購的愛馬仕真偽，讓她感到有些不滿，「商品看不順眼可以自己拿去驗，不懂不要裝懂，我只賣正品！」

▲▼林千又。（圖／翻攝自Instagram／cocomademedomydream）

▲林千又經營精品代購。（圖／翻攝自Instagram／cocomademedomydream）

林千又在限動公開一名客人的私訊對話，透過截圖可見到，對方找她買的商品經私下鑑定後確認為正品，並向林千又道歉。為此，林千又坦言，若顧客對商品有疑慮，她希望他們不要直接指控商品為假，因為這會讓她感到非常生氣，「如果覺得商品有問題，可以不要直接來跟我說我的商品是假的，我會很生氣，因為你們沒有買過愛馬仕，不知道這個辛苦。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼林千又。（圖／翻攝自Instagram／cocomademedomydream）

▲林千又被說賣假貨很不爽。（圖／翻攝自Instagram／cocomademedomydream）

林千又自信地表示，到目前為止，沒有任何客戶驗證出她所賣的商品有問題，「商品看不順眼可以自己拿去驗，不懂不要裝懂，驗了有問題再來跟我說，當然目前沒有人驗有問題，我只賣正品！」她強調作為代購，她的角色是滿足顧客需求，而不是接受無端的考驗，「要找代購就是你信任才會找我們買，而不是為了考驗我們來買我們的東西，我們不需要被考驗，我們是來完成每個人的願望。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

「啦啦隊女神」黑絲長腿熱舞一半扣子爆開太襄！

推薦閱讀

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

不只鬼鬼！3女星神隱後當媽　她45歲懷孕避談孩子生父

不只鬼鬼！3女星神隱後當媽　她45歲懷孕避談孩子生父

《模範計程車》李允熙驟逝！享壽64歲　公司：生前無病痛

《模範計程車》李允熙驟逝！享壽64歲　公司：生前無病痛

鬼鬼生女「去年底IG照偷藏彩蛋」！　網揪1細節驚：已經在肚子裡了

鬼鬼生女「去年底IG照偷藏彩蛋」！　網揪1細節驚：已經在肚子裡了

曾瑋中、郭婷筠爆出車禍！　「車門遭大貨車車輪卡死」驚悚照曝光

曾瑋中、郭婷筠爆出車禍！　「車門遭大貨車車輪卡死」驚悚照曝光

羅志祥、周揚青爆同遊東京被目擊！照片曝光　助理出面發聲揭真相

羅志祥、周揚青爆同遊東京被目擊！照片曝光　助理出面發聲揭真相

辣網美爆「4女共侍1男」沉默2周首發聲！　哭揭富商身分：眼淚壓垮我

辣網美爆「4女共侍1男」沉默2周首發聲！　哭揭富商身分：眼淚壓垮我

鬼鬼生女表態不婚！網紅祝福「家本無固定模樣」讚她：比我想的強大

鬼鬼生女表態不婚！網紅祝福「家本無固定模樣」讚她：比我想的強大

八點檔片場爭執搬上檯面！姚黛瑋嗆「真的很白目」　錦雯鏡頭前爆哭

八點檔片場爭執搬上檯面！姚黛瑋嗆「真的很白目」　錦雯鏡頭前爆哭

鬼鬼「手術畫面曝光」！昔打5針取卵 虛弱痛喊：懷孕真的很辛苦

鬼鬼「手術畫面曝光」！昔打5針取卵 虛弱痛喊：懷孕真的很辛苦

海恩爆分手了！瘋傳「賢奎約會其他女生」遭目擊　粉絲淚：不相信愛情

海恩爆分手了！瘋傳「賢奎約會其他女生」遭目擊　粉絲淚：不相信愛情

台灣拍《魷魚遊戲》AV版！大咖日女優火辣真槍實彈　男記者當場流鼻血

台灣拍《魷魚遊戲》AV版！大咖日女優火辣真槍實彈　男記者當場流鼻血

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

不只鬼鬼！3女星神隱後當媽　她45歲懷孕避談孩子生父

《模範計程車》李允熙驟逝！享壽64歲　公司：生前無病痛

鬼鬼生女「去年底IG照偷藏彩蛋」！　網揪1細節驚：已經在肚子裡了

曾瑋中、郭婷筠爆出車禍！　「車門遭大貨車車輪卡死」驚悚照曝光

羅志祥、周揚青爆同遊東京被目擊！照片曝光　助理出面發聲揭真相

辣網美爆「4女共侍1男」沉默2周首發聲！　哭揭富商身分：眼淚壓垮我

鬼鬼生女表態不婚！網紅祝福「家本無固定模樣」讚她：比我想的強大

八點檔片場爭執搬上檯面！姚黛瑋嗆「真的很白目」　錦雯鏡頭前爆哭

鬼鬼「手術畫面曝光」！昔打5針取卵 虛弱痛喊：懷孕真的很辛苦

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

林千又

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 林千又代購愛馬仕「遭疑賣假貨」　怒曬截圖打臉：不懂不要裝懂
  2. 學測倒數9天　 babyMINT正妹成員將大考…崩潰大哭
  3. 千張票1分完售！HACHI二度台北開唱　愛上鴨血、珍奶浮誇式讚美食
  4. 朱栢康《破·地獄》入圍亞洲電影大獎　將和李康生爭獎「很夢幻」
  5. 「本土劇娜美」張家瑋遊學被23歲鮮肉猛追　離別嘟唇喊：嘴巴dry dry
  6. 妮婭結婚牽線人是「微笑女神」！　幸福致謝：妳是最大的功臣
  7. 張秀卿封殺陳隨意下逐客令　原因竟與他的驚人嘔吐物有關
  8. 歐陽妮妮愛馬仕寵兒挨酸靠爸　「15萬寶寶用品曝光」掀兩派戰翻
  9. 《黑白》崔鉉碩在台灣！信義區現煮白酒蛤蠣　想開餐廳「菜單曝光」
  10. 網紅帶球嫁！婚禮遭「老公前女友鬧場」搶捧花大哭　她動胎氣早產

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366