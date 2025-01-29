演藝圈7名美腿女星！韓劇女神封「長腿妖精」　林志玲腿長就有113cm

記者劉宜庭／綜合報導

近年來，女明星不僅以美貌吸引眾人目光，更有不少人以一雙修長美腿成為話題焦點，光是露腿就贏了，以下盤點7位擁有令人稱羨美腿的女星，無論是天生的優勢還是後天的努力，都成為她們吸引觀眾目光的亮點。

1. 林志玲

▲林志玲。（圖／翻攝自Instagram／chiling.lin）

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說到腿精，許多人第一個想到的人應該都是「台灣第一名模」志玲姐姐吧！身高174公分的她，有著113公分的修長美腿。

2.迪麗熱巴

大陸女星迪麗熱巴擁有高顏值，同時以完美身材比例和修長美腿，多次入選全球最美女星榜單，官方身高為168公分。

▲迪麗熱巴。（圖／翻攝自微博／Dear-迪麗熱巴）



3.李聖經

▲李聖經。（圖／翻攝自Instagram／heybiblee）

南韓女星李聖經自模特兒出身，有著175公分的高挑身材，身高本身高人一等，腿自然也比較長，光是一雙腿就足足有112公分，絕美比例羨煞眾人，被外界封為「長腿妖精」，加上自然又不做作的率真性格，擄獲許多粉絲的心。

4.陳庭妮

▲陳庭妮。（圖／翻攝自Facebook／陳庭妮 Annie Chen Official）

陳庭妮身兼演員、模特兒身分，「健康美」的陽光形象深植人心，一雙大長腿更是眾人目光焦點，她曾分享以拉筋來維持腿部線條，同時還能針對小腿腫脹問題有所幫助。

5.楊謹華

▲楊謹華。（圖／翻攝自Facebook／楊謹華 Cheryl）

楊謹華近年在戲劇界表現亮眼，私下也經常透過社群網站分享一系列美照，先前邀請演藝圈好友開生日派對時，更試穿著薄紗開岔短裙飆跳〈音浪〉，重現《影后》中的經典橋段，完美長腿更是成為一大亮點。

6.關曉彤

▲關曉彤。（圖／翻攝IG）

大陸女星關曉彤外型搶眼，本身有著高個臉的她，有著173公分的高挑身材，體重卻不到50公斤，四肢顯得十分纖細，是娛樂界中著名的腿精。

7. 吳佩慈

▲吳佩慈。（圖／翻攝自Instagram／pace_wu）

吳佩慈最初以「九頭身美少女」打響知名度，出道多年來，歲月似乎未在她臉上留下痕跡，45歲、共育有2子2女的她，依舊維持少女般的狀態，凍齡功力十分驚人。