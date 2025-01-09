聯發科部門尾牙「聽說都辣妹受邀」！梁文音深U現身超兇 台下反應曝

記者潘慧中／綜合報導

梁文音出身自選秀節目《超級星光大道》，歌唱實力無庸置疑。近期適逢尾牙季，她以一身勁裝現身聯發科的部門尾牙，「聽說受邀的都是辣妹等級，那就希望你們會喜歡有胸肌的女聲！」

▲梁文音唱尾牙。（圖／翻攝自Facebook／梁文音）



照片中，可以看到梁文音身穿銀色亮片西裝外套，開V剪裁剛好露出內搭的黑色深U低胸背心，大膽露出渾圓半球。下身搭配同款的銀色短褲，腳穿一雙高筒黑色馬靴，為性感造型增添了一絲酷帥風。

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▲梁文音穿深U背心登台。（圖／翻攝自Facebook／梁文音）



梁文音透露聽說受到聯發科部門尾牙邀請的來賓都是辣妹等級後，謙虛自稱是聲音有胸肌，希望員工們會喜歡，「有～ 我有看出來你們的眼神有發亮，謝謝熱情！」

▲▼梁文音謝謝台下的熱情反應。（圖／翻攝自Facebook／梁文音）



事實上，身材本來就很好的梁文音，2024年還透過少吃碳水化合物、做有氧運動的方式，在一個半月內將體脂肪從26掉到19，顯見對於維持體態的超強毅力。

梁文音臉書全文：

#聯發科

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聽說受邀的都是辣妹等級

那就希望你們會喜歡有胸肌的女聲

有～ 我有看出來你們的眼神有發亮

謝謝熱情

新年快樂！

2025發發發