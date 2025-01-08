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小三上位！休傑克曼牽手新女友　離婚兩年「雙劈腿認證」好男人形象全毀

記者蕭采薇／綜合報導

56歲的「金鋼狼」休傑克曼（Hugh Jackman）前年9月與結縭27年的女星黛博拉李（Deborra-Lee）離婚，當時雙方表面和平，卻暗地傳出休傑克曼早已和音樂劇女星薩頓佛斯特（Sutton Foster）發展婚外情。如今休傑克曼直接牽著新女友上街，也證實了當初「雙劈腿」的傳聞。

▲休傑克曼（Hugh Jackman）和薩頓佛斯特（Sutton Foster）因合作音樂劇認識，兩人爆出婚外情。（圖／翻攝自IG）

▲休傑克曼和薩頓佛斯特因合作音樂劇認識，當時官方合照看來就相當有火花。（圖／翻攝自IG）

據《時人》雜誌報導，休傑克曼和薩頓福斯特6日來了場晚餐約會，恢復單身的兩人終於不藏了，大方地在街上牽手散步，此舉等同宣布戀情，終於證實了這樁也流傳一年多的不倫戀。

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休傑克曼與前妻黛博拉李是相差13的姐弟戀，兩人結婚27年感情甜蜜又穩定，當時突然宣布離婚，雙方僅表示這一決定是為了「追求個人成長」。但不久後就傳出，真正原因是休傑克曼和合作音樂劇《The Music Man》相識的薩頓佛斯特假戲真做，而女方當時也有一段已經維持10年的婚姻。

▲休傑克曼（Hugh Jackman）和薩頓佛斯特（Sutton Foster）因合作音樂劇認識，兩人爆出婚外情。（圖／達志影像／美聯社）

▲休傑克曼和薩頓佛斯特相隔一個月雙雙離婚，被爆早已持續兩年地下情。（圖／達志影像／美聯社）

就在休傑克曼宣布離婚的一個月後，薩頓福斯特也與結婚10年的編劇老公泰德格里芬（Ted Griffin）離婚，兩人「雙劈腿」的消息不脛而走，當時就有知情人士透露，休傑克曼和薩頓佛斯特在演出音樂劇《The Music Man》時就擦出愛火，在離婚前就已經維持地下情兩年多，讓原本打著愛家好男人招牌的休傑克曼形象大傷。

▲休傑克曼和妻子黛博拉李無預警宣佈結束27年婚姻。（圖／翻攝自Instagram／thehughjackman）

▲休傑克曼前年和黛博拉李無預警宣佈結束27年婚姻。（圖／翻攝自Instagram／thehughjackman）

▲休傑克曼大方與薩頓佛斯特牽手上街，在滿是狗仔的好萊塢前等同公開戀情。

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