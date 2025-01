小三上位！休傑克曼牽手新女友　離婚兩年「雙劈腿認證」好男人形象全毀

記者蕭采薇/綜合報導

56歲的「金鋼狼」休傑克曼(Hugh Jackman)前年9月與結縭27年的女星黛博拉李(Deborra-Lee)離婚,當時雙方表面和平,卻暗地傳出休傑克曼早已和音樂劇女星薩頓佛斯特(Sutton Foster)發展婚外情。如今休傑克曼直接牽著新女友上街,也證實了當初「雙劈腿」的傳聞。

▲休傑克曼和薩頓佛斯特因合作音樂劇認識,當時官方合照看來就相當有火花。(圖/翻攝自IG)

據《時人》雜誌報導,休傑克曼和薩頓福斯特6日來了場晚餐約會,恢復單身的兩人終於不藏了,大方地在街上牽手散步,此舉等同宣布戀情,終於證實了這樁也流傳一年多的不倫戀。

休傑克曼與前妻黛博拉李是相差13的姐弟戀,兩人結婚27年感情甜蜜又穩定,當時突然宣布離婚,雙方僅表示這一決定是為了「追求個人成長」。但不久後就傳出,真正原因是休傑克曼和合作音樂劇《The Music Man》相識的薩頓佛斯特假戲真做,而女方當時也有一段已經維持10年的婚姻。

▲休傑克曼和薩頓佛斯特相隔一個月雙雙離婚,被爆早已持續兩年地下情。(圖/達志影像/美聯社)

就在休傑克曼宣布離婚的一個月後,薩頓福斯特也與結婚10年的編劇老公泰德格里芬(Ted Griffin)離婚,兩人「雙劈腿」的消息不脛而走,當時就有知情人士透露,休傑克曼和薩頓佛斯特在演出音樂劇《The Music Man》時就擦出愛火,在離婚前就已經維持地下情兩年多,讓原本打著愛家好男人招牌的休傑克曼形象大傷。

▲休傑克曼前年和黛博拉李無預警宣佈結束27年婚姻。(圖/翻攝自Instagram/thehughjackman)

Hugh Jackman and Sutton Foster are making things official!



The lovebirds were spotted holding hands as they made their way to Father’s Office Pub in Santa Monica on Monday evening.



They walked arm in arm with beaming smiles. They spent approximately two hours eating and… pic.twitter.com/uNc7xUpGIC