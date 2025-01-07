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一粒IG暴風漲粉35萬登日媒！　「不敢素顏出門」爆紅困擾全說了

記者王靖淳／綜合報導

台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」成員一粒（趙宜莉）擁有甜美外型，因長相神似黑嘉嘉以及大跳葉保弟應援舞而爆紅，IG粉絲更從2000人暴增到35萬人。最近她登上日媒接受專訪，除了分享自己原本計劃赴法留學，後來因疫情而沒去成，同時也坦言，突然的爆紅讓她感到相當驚訝，導致現在素顏就不敢出門，都必須戴上口罩。

▲▼一粒。（圖／翻攝自Instagram／ilixoxov）

▲一粒。（圖／翻攝自Instagram／ilixoxov）

根據《Full-Count》報導，一粒透露在大學時主修時尚與法語，原本打算去法國留學，但因疫情的關係，這個計劃未能成行。當疫情趨緩後，她參加Wing Stars徵選活動，並成功入選成為啦啦隊成員。她表示，自己的棒球熱情來自於家庭影響，因為家人喜歡棒球，她從小就常到球場觀賽，逐漸熱愛這項運動。而對於喜愛表演的她來說，啦啦隊是結合運動與舞台魅力的絕佳機會，因此決定挑戰看看。

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▲▼一粒。（圖／翻攝自Instagram／ilixoxov）

▲一粒最近接受日媒專訪。（圖／翻攝自Instagram／ilixoxov）

一粒分享，球季開打後，她隨著「葉保弟外野手」應援歌曲起舞的影片成為球迷們的話題焦點，原本IG粉絲只有2000人的她，火速漲粉到35萬人。為此，她坦言：「我真的不知道為什麼會被關注，自己也感到很驚訝。」然而，名氣帶來的不只是榮耀，同時也替她帶來一些困擾，例如私下無法素顏出門，必須戴口罩以保持隱私。

▲▼一粒。

▲一粒因葉保弟應援舞爆紅。（圖／翻攝自Instagram／ilixoxov）

除啦啦隊表演外，一粒對語言學習也充滿熱情。她擁有TOEIC 960分的英語能力，並表示每天花數小時練習仍樂此不疲。近期，她也開始學日文，她還分享近期前往大阪和京都的旅行經歷，對日本留下深刻印象。展望未來，一粒想朝多領域發展，包含藝人、演員、歌手及主持人等角色，持續為粉絲帶來驚喜與期待。

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