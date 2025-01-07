《黑澀會》米奇懷孕4月「為什麼一點感覺都沒有」！PO全黑底圖：睡不著

記者潘慧中／綜合報導

黃鈺文（米奇）以《我愛黑澀會》班底踏入演藝圈，2023年認愛外國男友後，隔年12月開心宣布懷孕的好消息，令粉絲又驚又喜。目前懷孕4個多月的她，6日PO出一張全黑底圖，吐露了期待胎動的心情。

▲黃鈺文至今仍沒有懷孕的真實感。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）



黃鈺文在Instagram限時動態坦言除了期待感受到胎動，也很好奇「到底為什麼到現在18週了，我還是一點懷孕的感覺都沒有」，但話鋒一轉又怕自己話說太早，「會不會講完這句話老天爺就讓我吐到不行，或味蕾變到不行。」

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儘管如此，黃鈺文依然很希望能有懷孕的真實感，「期待感受到肚子養金魚的感覺～～～～晚上一興奮起來又睡不著了。」相較之下，她坦言有點羨慕枕邊人仍舊早早入睡的生活。

▲▼黃鈺文期待感受到胎動。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）



事實上，黃鈺文曾坦言本來對生小孩沒有興趣，直到「遇到了一個想一起生小孩的伴侶」，她才決定展開這場新的冒險，「準備好了嗎？當然沒有啊～但人生不就是邊走邊學嗎？目前策略：不提前焦慮，100%享受小生命在肚子裡的奇妙時刻。」