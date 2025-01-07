白冰冰被邱軍嚇壞！　曾連發3次通告邀上節目：一直看好他

▲白冰冰很看好邱軍，但沒想到他毀掉前程及計程車司機的家庭。（圖／翻攝邱軍、白冰冰臉書）

圖文／鏡週刊

唱紅〈運轉人生〉的歌手邱軍，去年12月27日凌晨於基隆市信一路開車時撞上2名計程車司機，但竟肇事逃逸，結果其中1名司機後來傷重不治，邱軍卻仍照唱跨年。對此，藝人白冰冰發文透露因很看好他，曾連發3次通告請他上節目，未料他卻發生這樣事件。

「真的被邱軍事件嚇到了！」白冰冰今上午發文，言語中透露出對邱軍的失望，她表示自己一直看好他，還請他到自己節目來演出，更因為很欣賞他的歌聲及表演，「連發了三次通告」。

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但未料邱軍卻發生這樣的事件，白冰冰認為現在最心疼的是被撞的排班司機及他的家庭，她也強調其實酒並沒有不好「是人不好」，無奈說道已經這麼久的宣導了，「為什麼就是有人不聽勸，事件發生了，害人害己，後悔來不及呀！」。

其實邱軍唱紅的歌就是跟計程車司機有關，沒想到釀禍對象竟也是跟計程車司機，可說是非常諷刺，也讓網友直呼「真的很遺憾」。

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