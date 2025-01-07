熱門遊戲改編！《最後生還者2》上線日公開　佩德羅帕斯卡回來了

記者黃庠棻／台北報導

美劇《最後生還者》的共同創作者、編劇兼監製尼爾德魯克曼（Neil Druckmann）宣布，榮獲艾美獎肯定的HBO原創影集《最後生還者》第二季共有7集，將於今年4月在HBO播映，並可於Max上觀賞。

▲《最後生還者》第二季4月上線。（圖／翻攝自YouTube／Max Asia）



在第一季事件落幕的五年後，喬爾（Joel）與艾莉（Ellie）之間的衝突一觸即發，同時也將面臨一個比以往更加險惡、變幻莫測的世界。

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▲《最後生還者》第二季4月上線。（圖／HBO提供）



第二季回歸的卡司陣容包括佩德羅帕斯卡（Pedro Pascal）飾演喬爾、貝拉拉姆齊（Bella Ramsey）飾演艾莉、蓋布瑞盧納（Gabriel Luna）飾演湯米（Tommy）以及露蒂娜衛斯理（Rutina Wesley）飾演瑪麗亞（Maria）。

▲《最後生還者》第二季4月上線。（圖／翻攝自YouTube／Max Asia）

此前已公開的新演員包括凱特琳德弗（Kaitlyn Dever）飾演艾比（Abby）、伊莎貝拉莫娜（Isabela Merced）飾演蒂娜（Dina）、英馬齊諾（Young Mazino）飾演傑西（Jesse）、Ariela Barer 飾演梅爾（Mel）、塔蒂嘉布莉兒（Tati Gabrielle）飾演諾拉（Nora）、斯賓塞洛德（Spencer Lord）飾演歐文（Owen）、丹尼拉米雷斯（Danny Ramirez）飾演曼尼（Manny）、傑佛瑞萊特（Jeffrey Wright）飾演艾薩克（Isaac）。凱薩琳奧哈拉（Catherine O’Hara）也將客串出演。

▲《最後生還者》第二季4月上線。（圖／翻攝自YouTube／Max Asia）



《最後生還者》是根據廣受好評的同名電玩遊戲《最後生還者》改編，由頑皮狗公司為PlayStation遊戲機開發，並由克雷格麥辛（Craig Mazin）和尼爾德魯克曼編劇並擔任監製。本劇與索尼影業電視公司共同製作，並由Carolyn Strauss、Jacqueline Lesko、Cecil O’Connor、Asad Qizilbash、卡特斯旺（Carter Swan）和埃文韋爾斯（Evan Wells）擔任監製，Halley Gross擔任編劇與共同監製。製作公司包含PlayStation Productions、Word Games、The Mighty Mint 和頑皮狗。