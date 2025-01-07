一粒「後台私密照」被偷拍出賣！超香畫面讓網友暈爛　她現身反擊了

圖文／鏡週刊

台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars成員「一粒」（趙宜莉）擁有高人氣，一舉一動都受到粉絲關注，近日隊友偷賣她睡著的照片，可愛睡顏直接讓網友暈爛。

Wing Stars成員之一的恬魚透過threads發文，表示「她又在睡覺了」。原來她偷拍下一粒睡著模樣，照片中可見一粒戴著耳機，趴在桌上進入夢鄉，但仍將睡顏保持的超完美，引發討論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲一粒睡顏被隊友恬魚偷拍下來。（翻攝一粒IG）

不少網友驚呼「憑什麼他連睡覺都這麼好看」「連睡覺都可以那麼的美????❤️」「睡覺模樣好可愛」「仙女需要更多睡眠時間」「這睡姿好猛 不沾妝睡眠法」「上課睡覺不認真 結果還是學霸，太厲害了」。

▲台鋼雄鷹「Wing Stars」成員一粒。（翻攝一粒IG）

有趣的是，被偷賣睡顏的一粒也於恬魚threads下方留言反擊「妳化妝化太久????」，2人互賣對方的舉動也讓網友笑翻。



更多鏡週刊報導

台鋼雄鷹啦啦隊「妡0」獲頒莊敬高職傑出校友 返校領獎親切又陌生

白冰冰被邱軍嚇壞！ 曝「連發3次通告」邀上節目：一直看好他

國1南下銅鑼段追撞事故！小貨車「車尾整個被頂起」 3車相撞回堵1公里