陳文茜罹癌「想到安寧病房當大廚」　長嘆：一切都要告別了

記者王靖淳／綜合報導

資深媒體人陳文茜日前透露罹患比肺腺癌更惡的黑色素，且是四期擴散多個器官，並證實再裝上人工血管，事後她住院進行免疫治療，目前人已出院。今（8）日她透過臉書發文親吐近況，談論對生命最後階段的思考及全新願望，「到安寧病房當大廚。當生命終於到了終了，一切都要告別了。」

▲陳文茜。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報Sisy`s World News）

陳文茜在文中提到，自己曾閱讀過洪蘭女士的作品，那篇談論「安寧病房的米其林大廚」的文章深深觸動了她。陳文茜描述生命如同歷經無數次的死亡與重生，而在生命的終結階段，許多曾被情感牽動的事物最終都將淡出，只留下最真實的消逝。她感慨表示，在生命最後時刻，若有人能為你烹煮一份美食，那人的心意與微笑可能就是她心中的「天使」。

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▲陳文茜透露新願望。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報Sisy`s World News）



陳文茜進一步闡述她對「天使」的見解，她認為天使不僅僅是教堂裡的石雕，而是那些在人生終點站奉獻的活生生的人們。她被這些默默無聞的大廚們深深感動，這些人不僅僅是提供食物，更是在生命的最後階段給予患者愛與關懷。這種對生命終點的見證及最後的珍貴給予，讓她決定將來要到安寧病房擔任大廚，以實際行動展現她的關懷與愛。