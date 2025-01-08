李明川為愛狂飆車到桃機　3房產只花5千萬購入投資眼光好

記者葉文正／台北報導

「全糖系男聲」李明川去年底推出第三首個人單曲，復刻「化學猴子」樂團的〈不可思議愛上你〉成為耶誕跨年假期熱門表白歌曲；本週末起（11日）他更和遠東香格里拉飯店合作，於每週六、日在飯店38 樓馬可波羅酒廊推出以「愛」為靈感的「不可思議愛上你」聯名下午茶。不過李明川今天也提到，當年為愛曾經憂鬱症，沒學過開車就飆車到機場接另一半，如今想來真是刻骨銘心的愛戀。

▲李明川(中)邀請康茵茵(右)與夏語心一起出席記者會。（圖／記者葉文正攝）

李明川在記者會上表示，雖然是出單曲，但決不會只有出單曲，有商業模式等不同的整合，提到這首〈不可思議愛上你〉，李明川說：「我就想起當年曾經有過的戀情，第一次開車到桃園機場接機，但沒學過開車，竟然自己開車到機場，「我只是回想家人怎麼開，因為方向盤都會晃，只好用騎摩托車的方法去開車，可見我一談戀愛就會變馬子狗。」

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▲何嘉文(左)幫忙主持記者會。（圖／記者葉文正攝）

李明川談到這段感情交往六年，六年來清清白白，雖然有上床，但是就半套，也坦承：「是對方的問題，因為他要燈光美氣氛佳，等喬好我都累了，最後還導致我憂鬱症發作，因為本來沒有想做這一行，生活最後也是一團亂，不知道人生下一步要做什麼，本來想要用力工作到三十歲就好，要找個完美的方式要跟大家說再見，因為憂鬱症很嚴重，當時每周三都要回榮總回診。」

近來歌手邱軍車禍肇事，但李明川說自己絕不酒駕，「有天代駕說他要走下去，因為沒有共享機車等工具，沿路還有公墓，後來就家小費給他，讓他可以叫車，我代駕常常被拒絕，喝酒不開車，開車不喝酒，要學會愛自己跟談戀愛，但相愛容易相處難。想要把東西都送出去。」

而李明川之前透露家裡超冷，最近多買好幾台暖氣，「昨晚朋友來家裡，但朋友去看冰箱，曬後腦勺，現在有三間房產，搬上山，買三間房產總共五千萬，今日全身上下行頭，也不到1500元，有壓力才會繼續工作，最重要要風景好不好看，只要心情好，工作能力好，風水就會好。」