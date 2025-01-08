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江國賓差點害死親生兒！跟女兒何依霈「下跪痛哭道歉」媽氣炸教訓

記者黃庠棻／台北報導

三立八點台劇《願望》近期劇情高潮不斷，隱瞞自己可以開口說話的家翔（陳謙文飾）終於在眾人面前揭發父親及姊姊的惡行，將自己如何遭姊姊高愛倫（何依霈飾）害慘淪為植物人，以及自己一度要被父親高世賢（江國賓飾）放棄急救的過程一次說清楚。

▲江國賓、何依霈在《願望》下跪道歉。（圖／三立提供）

▲江國賓、何依霈在《願望》下跪道歉。（圖／三立提供）

真相大白後，江國賓與何依霈下跪道歉哭求原諒，有線3.14創開播至今收視新高。而今（8）晚將播出另一波大報應戲高潮，阿嬤（張琴飾）氣炸替祖先教訓逆子，江國賓與何依霈跪在神主牌前道歉反省，父女直接磕頭謝罪，精彩的劇情發展，也讓觀眾非常期待。

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▲江國賓、何依霈在《願望》下跪道歉。（圖／三立提供）

▲江國賓、何依霈在《願望》下跪道歉。（圖／三立提供）

所謂凡走過必留痕跡，昨（7）晚劇情再創高潮，陳謙文所飾演的家翔終於不再隱忍，開口說出一切，自己是如何受傷，被姊姊何依霈關在醫材室，險有生命危機，才讓當時要放棄急救的父親江國賓知道一切惡行所為，原來是女兒的陰謀，也終於發現陳謙文是親生兒子，愧疚心爆發的他下跪跟自己的親生兒子道歉。

▲江國賓、何依霈在《願望》下跪道歉。（圖／三立提供）

▲江國賓、何依霈在《願望》下跪道歉。（圖／三立提供）

陳謙文一句「我是差點被你放棄的親生兒子」令人揪心，感動不少觀眾。網友留言表示「雖然高世賢很爛，但國賓哥真的超會演，看了也快哭了！」而江國賓數度情勒，最終成功阻止妻兒離家，也展現他精湛的演技。

▲江國賓、何依霈在《願望》下跪道歉。（圖／三立提供）

▲江國賓、何依霈在《願望》下跪道歉。（圖／三立提供）

何依霈在戲裡被賞巴掌，讓觀眾大呼「太少了吧！可以把這瘋女人抓去關嗎？」她笑說觀眾就是愛看她遭報應的劇情，但拍攝當天一直哭，真的是非常累，還要跪在地上爬，求得大家的原諒，一場戲拍下來真是虛脫。飾演家翔母親的苗真演技也再獲肯定，網友留言雖然這幾場戲都很衝擊，可是她不會只是以歇斯底里跟大吼大叫來詮釋，是用堅定的狠勁帶著一絲恨意來演繹，即便大吼也不會太過。

▲江國賓、何依霈在《願望》下跪道歉。（圖／三立提供）

▲江國賓、何依霈在《願望》下跪道歉。（圖／三立提供）

而高潮劇情從陳謙文坐在輪椅上開口揭穿一切開始，網友也留言「家翔終於開口了！看他慢慢講話的那個樣子還蠻可愛的。」陳謙文表示，拍這場戲時還挺過癮的，因為終於可以說話了，一次把真相說出來大復仇。陳謙文一路從快要死被救回，變植物人後被各種欺負，除姊高愛倫的虐待外，還要被父親誤認為不是親生兒子遭掐脖，要置自己於死地，一路的心酸都在昨晚爆發，但他也想感謝江國賓給這場戲相當濃厚的情緒，特別是一句台詞「你差點要殺死你親生兒子！」說出這句話非常有感，因為父親其實很愛兒子，只是無法接受不是親生的假訊息。

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江國賓, 願望, 何依霈, 陳謙文

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