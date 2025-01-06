ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「傳奇女神」廣末涼子要來台灣了！大港開唱　同場還有重量級樂團

記者吳睿慈／台北報導

第16屆大港開唱獻上新年大賀禮，主辦單位6日重磅宣布「傳奇女神」廣末涼子將以歌手身分為台灣樂迷帶來不同面貌的音樂現場。繼滿島光之後，連續兩年由日本女星成為大港女神人選，同場還有成團近30年的日本傳奇樂團QURULI（團團轉樂團），兩組日本黃金卡司公布後，為本屆大港開唱寫下新紀錄。

▲▼ 「傳奇女神」廣末涼子要來台灣參加大港開唱。（圖／出日音樂提供）

▲「傳奇女神」廣末涼子要來台灣參加大港開唱。（圖／出日音樂提供）

廣末涼子因為一支BB call廣告而在全日本造成轟，出道以青春短髮的純真感造型受到矚目，就此奠定「廣末時代」來臨，稱霸傳媒的廣告女王，清新透明感氣質，讓她擁有「20世紀末最後美少女」的稱號，迷人魅力更是觸及海外擄獲全亞洲男女。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大量廣告拍攝成就廣末涼子的地位，她也開始嘗試多元發展，1997年進軍歌壇，推出首支出道單曲〈認真戀愛五秒前〉，相隔兩個月，再推出第二首單曲〈好喜歡！〉直接攻上排行榜冠軍，兩張合計破百萬張的驚人數字，讓廣末涼子以歌手身分出道第一年就直接參加年底的NHK紅白歌合戰，顯示無人能敵的超高人氣。

人生總是寫下傳奇色彩的廣末涼子，相當符合大港開唱的精神，受邀擔任本屆的「大港女神」，也是她首度以歌手身分來台獻唱，勢必造成討論話題，巧合的是，近期廣末涼子早期主演的日劇《海灘男孩》在Netflix熱播，也讓不少影迷重回青春美好時光，隨著廣末涼子即將來到大港，今年春夏有望在全台颳起一股「廣末旋風」。

▲QURULI團團轉樂團來台唱大港。（圖／出日音樂提供）

▲QURULI團團轉樂團也要來台唱大港。（圖／出日音樂提供）
  
迎接新年到來，大港開唱也送上另一組賀禮，日本傳奇樂團QURULI（團團轉樂團）相隔15年確定來台開唱！來自京都的QURULI，1996年成團至今總共發行超過30張作品，特有日系搖滾色彩，伴隨貼近人心的溫暖歌詞與旋律，展現極具風格的浮游感，也讓人嗅到一絲人文關懷。QURULI主要團員為主唱兼吉他手岸田繁與貝斯手佐藤征史，兩人極佳創作默契，帶來無數經典作品，包含〈Tokyo〉、〈ばらの花〉、〈琥珀色の街、上海蟹の朝〉等，不但屢次登上排行榜冠軍，更在數位平台累積超過千萬點擊。QURULI曾來台演出兩次，2007年還曾參加被視為大港開唱的前身「野台開唱」，當時台下造成轟動迴響，如今再次受邀也是首度來到高雄演出，不少老樂迷感動直呼：「再續前緣！太感謝大港開唱了！」

第16屆大港音樂祭今年同樣採取「實名制」售票，只要加入即可享有提前購票資格，同時本屆攜手國泰世華銀行合作，針對CUBE卡友也將可採取優先購，預計1月13日正式啟售。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

推薦閱讀

爆紅歌手邱軍撞死人「4天後照常唱跨年」　連唱3場喊：讓我們一起變更好

爆紅歌手邱軍撞死人「4天後照常唱跨年」　連唱3場喊：讓我們一起變更好

快訊／爆紅歌手邱軍撞死人「肇逃2天」　唱片公司：仍在了解中

快訊／爆紅歌手邱軍撞死人「肇逃2天」　唱片公司：仍在了解中

邱軍1年3好友離世「陪睡遺體」　出殯日卻缺席…陷低迷喝酒麻痺

邱軍1年3好友離世「陪睡遺體」　出殯日卻缺席…陷低迷喝酒麻痺

3AV女優演「全裸女屍」！橫濱流星新劇畫面衝擊…網靠背影認D槽女神

3AV女優演「全裸女屍」！橫濱流星新劇畫面衝擊…網靠背影認D槽女神

T.O.P.私下道歉了！爛演技惹怒全球　導演黃東赫：沒想到這麼不原諒他

T.O.P.私下道歉了！爛演技惹怒全球　導演黃東赫：沒想到這麼不原諒他

《鬧著玩》黃云歆要嫁了！元旦被求婚 大牙貝童彤全程見證：焦慮整個月

《鬧著玩》黃云歆要嫁了！元旦被求婚 大牙貝童彤全程見證：焦慮整個月

邱軍撞死運將…IG自介「衝撞系歌手」！唱紅《華麗計程車行》插曲還入圍金鐘

邱軍撞死運將…IG自介「衝撞系歌手」！唱紅《華麗計程車行》插曲還入圍金鐘

《魷魚2》導演黃東赫痛罵：AV版毀掉我作品！　斥朴成焄「怎會手滑」

《魷魚2》導演黃東赫痛罵：AV版毀掉我作品！　斥朴成焄「怎會手滑」

趙露思曾來台念大學2年！絕美學生照瘋傳　「校內煮餛飩」舊照曝光

趙露思曾來台念大學2年！絕美學生照瘋傳　「校內煮餛飩」舊照曝光

王齊麟秀護照「封面怪怪」遭疑雙重國籍！　內行揪真相還他公道

王齊麟秀護照「封面怪怪」遭疑雙重國籍！　內行揪真相還他公道

苦苓爆料慈濟惡劣盜圖行徑！　受害畫家本人「PO出原圖」發聲了

苦苓爆料慈濟惡劣盜圖行徑！　受害畫家本人「PO出原圖」發聲了

李政宰穩交17年「第一名媛」林世玲！寵溺幫拍比基尼照　海灘煲愛全被拍

李政宰穩交17年「第一名媛」林世玲！寵溺幫拍比基尼照　海灘煲愛全被拍

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

爆紅歌手邱軍撞死人「4天後照常唱跨年」　連唱3場喊：讓我們一起變更好

快訊／爆紅歌手邱軍撞死人「肇逃2天」　唱片公司：仍在了解中

邱軍1年3好友離世「陪睡遺體」　出殯日卻缺席…陷低迷喝酒麻痺

3AV女優演「全裸女屍」！橫濱流星新劇畫面衝擊…網靠背影認D槽女神

T.O.P.私下道歉了！爛演技惹怒全球　導演黃東赫：沒想到這麼不原諒他

《鬧著玩》黃云歆要嫁了！元旦被求婚 大牙貝童彤全程見證：焦慮整個月

邱軍撞死運將…IG自介「衝撞系歌手」！唱紅《華麗計程車行》插曲還入圍金鐘

《魷魚2》導演黃東赫痛罵：AV版毀掉我作品！　斥朴成焄「怎會手滑」

趙露思曾來台念大學2年！絕美學生照瘋傳　「校內煮餛飩」舊照曝光

王齊麟秀護照「封面怪怪」遭疑雙重國籍！　內行揪真相還他公道

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

廣末涼子, QURULI, 大港開唱

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 林萱瑜傳哽圖「撒嬌討親Junior」！　甜曬私下對話放閃
  2. 「國寶級帥哥」吉澤亮酒醉闖鄰居家　遭報警竟喊：想上廁所
  3. 司機遭撞亡⋯邱軍隔天繼續工作！笑問觀眾：我愛喝酒嗎？　對話曝光網怒了
  4. 分手兩年後終於談前女友泰勒絲　喬歐文說早走出來了
  5. 2陸劇女神收視戰！白鹿《白月梵星》對打楊紫《國色芳華》5看點PK
  6. 邱軍疑酒駕肇逃　王浩宇再爆：每次看到他都在喝
  7. 樂天陳伊日本滑雪「只穿運動背心」！　炸出超兇上圍身材全看光
  8. 金曲歌王為安心亞打造專屬主題曲！　認了創作過程是：最大的挑戰
  9. 黛咪摩爾出道45年終於拿獎！　「一直被當花瓶」哽咽曝：我真的相信了
  10. 賴慧如、賴芊合姐妹鬩牆！　《好運來》「反目成仇」私下互動曝光

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366