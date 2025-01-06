「傳奇女神」廣末涼子要來台灣了！大港開唱　同場還有重量級樂團

記者吳睿慈／台北報導

第16屆大港開唱獻上新年大賀禮，主辦單位6日重磅宣布「傳奇女神」廣末涼子將以歌手身分為台灣樂迷帶來不同面貌的音樂現場。繼滿島光之後，連續兩年由日本女星成為大港女神人選，同場還有成團近30年的日本傳奇樂團QURULI（團團轉樂團），兩組日本黃金卡司公布後，為本屆大港開唱寫下新紀錄。

▲「傳奇女神」廣末涼子要來台灣參加大港開唱。（圖／出日音樂提供）



廣末涼子因為一支BB call廣告而在全日本造成轟，出道以青春短髮的純真感造型受到矚目，就此奠定「廣末時代」來臨，稱霸傳媒的廣告女王，清新透明感氣質，讓她擁有「20世紀末最後美少女」的稱號，迷人魅力更是觸及海外擄獲全亞洲男女。

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大量廣告拍攝成就廣末涼子的地位，她也開始嘗試多元發展，1997年進軍歌壇，推出首支出道單曲〈認真戀愛五秒前〉，相隔兩個月，再推出第二首單曲〈好喜歡！〉直接攻上排行榜冠軍，兩張合計破百萬張的驚人數字，讓廣末涼子以歌手身分出道第一年就直接參加年底的NHK紅白歌合戰，顯示無人能敵的超高人氣。

人生總是寫下傳奇色彩的廣末涼子，相當符合大港開唱的精神，受邀擔任本屆的「大港女神」，也是她首度以歌手身分來台獻唱，勢必造成討論話題，巧合的是，近期廣末涼子早期主演的日劇《海灘男孩》在Netflix熱播，也讓不少影迷重回青春美好時光，隨著廣末涼子即將來到大港，今年春夏有望在全台颳起一股「廣末旋風」。

▲QURULI團團轉樂團也要來台唱大港。（圖／出日音樂提供）



迎接新年到來，大港開唱也送上另一組賀禮，日本傳奇樂團QURULI（團團轉樂團）相隔15年確定來台開唱！來自京都的QURULI，1996年成團至今總共發行超過30張作品，特有日系搖滾色彩，伴隨貼近人心的溫暖歌詞與旋律，展現極具風格的浮游感，也讓人嗅到一絲人文關懷。QURULI主要團員為主唱兼吉他手岸田繁與貝斯手佐藤征史，兩人極佳創作默契，帶來無數經典作品，包含〈Tokyo〉、〈ばらの花〉、〈琥珀色の街、上海蟹の朝〉等，不但屢次登上排行榜冠軍，更在數位平台累積超過千萬點擊。QURULI曾來台演出兩次，2007年還曾參加被視為大港開唱的前身「野台開唱」，當時台下造成轟動迴響，如今再次受邀也是首度來到高雄演出，不少老樂迷感動直呼：「再續前緣！太感謝大港開唱了！」

第16屆大港音樂祭今年同樣採取「實名制」售票，只要加入即可享有提前購票資格，同時本屆攜手國泰世華銀行合作，針對CUBE卡友也將可採取優先購，預計1月13日正式啟售。