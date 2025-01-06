賴慧如、賴芊合姐妹鬩牆！　《好運來》「反目成仇」私下互動曝光

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》劇情高潮迭起，其中賴慧如飾演的交際花「蕭麗美」更是話題不斷。為了詮釋這個角色，賴慧如可說是下足了功夫，不僅在演技上精益求精，就連服裝造型也花盡心思。

▲賴慧如在《好運來》飾演交際花「蕭麗美」。（圖／民視提供）

賴慧如笑說「為了演好這個角色，我把自己衣櫃裡那些閃亮亮的衣服、首飾都搬出來了！剛好可以把之前買來沒機會穿的衣服拿來用。」從頭到腳的華麗造型，讓賴慧如瞬間變身成魅力十足的交際花。

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▲賴慧如在《好運來》飾演交際花「蕭麗美」。（圖／民視提供）

除了服裝，賴慧如的妝髮也經過精心設計，讓她看起來更加嫵媚動人，她表示「這次的妝髮跟以往很不一樣，我覺得自己好像變了一個不一樣的人。」

▲賴慧如、賴芊合在《好運來》閨蜜反目成仇。（圖／民視提供）

在《好運來》中，賴慧如與賴芊合飾演一對感情深厚的閨蜜，但隨著劇情發展，兩人卻因利益衝突而反目成仇。賴慧如表示「我跟芊合私底下感情很好，為了演好這個角色，我們還特別設計了一些小動作和小表情，希望觀眾可以感受到我們之間的互動。」

▲賴慧如、賴芊合在《好運來》閨蜜反目成仇。（圖／民視提供）

賴芊合則笑說「我這次飾演一個驕縱任性的千金小姐，感覺很爽！而且戲裡有這麼多哥哥照顧我，簡直就像個小公主。」雖然兩人戲裡是對手，但戲外卻是無話不談的好姐妹。賴芊合透露「每次拍完戲，我們都會互相檢查妝髮，確定對方沒有哪裡弄髒了。」

▲賴慧如、賴芊合在《好運來》閨蜜反目成仇。（圖／民視提供）