百萬YTR辦尾牙…發獎金前「股票跌了」飆粗口！小吳PO大哭圖：傷心

記者潘慧中／綜合報導

「見習網美小吳」的YouTube頻道有高達130萬位的訂閱者，搞笑有趣的拍攝主題備受喜愛。不時會與粉絲分享生活的他6日透露，今、明兩天即將舉辦尾牙，未料就在發獎金前夕，股票竟然「跌下去了」，讓他不禁直呼傷心。

▲小吳這兩天將舉辦尾牙。（圖／翻攝自Instagram／beauty___wu）



小吳5日其實就在Instagram限時動態PO出一堆紅包照，還附上一個大哭的表情符號，似乎意味著錢包即將大失血。但隔天起床看到股票漲了之後，心情瞬間反轉，「真是happy，太好了，（獎金）差點不夠ㄏㄏ。」

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▲小吳原本很慶幸股票漲了。（圖／翻攝自Instagram／beauty___wu）



沒想到只隔一小時，小吳的心情又再度反轉，「靠北跌下去了」，但只能一邊提起精神試玩尾牙遊戲，一邊「繼續傷心」，附上三個大哭的表情符號，顯見急轉直下的情緒。

▲小吳發現股票跌了之後爆粗口。（圖／翻攝自Instagram／beauty___wu）



此外，為了尾牙的遊戲環節，小吳可說是費盡心力，還特地走路去買道具，「每年尾牙都是我唯一一次孤軍奮戰的時候（想些遊戲跟大家廝殺）。」

▲▼小吳發想尾牙要玩的遊戲。（圖／翻攝自Instagram／beauty___wu）

