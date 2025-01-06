依依、納豆「輕婚紗照曝光」！首爾路邊一脫外衣…超配穿搭全被拍

記者潘慧中／綜合報導

依依（陳依依）與納豆（林郁智）穩定交往8年後，終於在2024年底登記結婚，最近還在首爾街頭被捕捉下拍攝輕婚紗的美照，夫妻倆渾身都散發出幸福氛圍。

▲納豆和依依拍攝輕婚紗照。（圖／翻攝自Instagram／sherry11ee）



照片中，可以看到依依頭戴白色髮箍，上面附有一層精美頭紗。造型以米白色調為主，毛茸茸的大衣一脫，露出內搭的無袖背心並搭配長褲，兼具了保暖且柔美的氣息。

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▲依依穿超美！（圖／翻攝自Instagram／sherry11ee）



納豆則是身穿深色外套、長褲搭配白色T恤，整體風格休閒又俐落，簡單卻不失層次感，與依依的淡雅色調形成對比，呈現和諧又不失個性的夫妻穿搭。

▲納豆和依依在首爾街拍。（圖／翻攝自Instagram／sherry11ee）



事實上，納豆結婚後坦言以前從未想過能娶妻，「沒想到被我等到了！」依依也幽默地說，「雖然一輩子很長，但我覺得我們相遇太晚，還好你腳短短的，可以陪我慢慢走。」至於婚宴時間，他則表示經紀人正在討論中，「有確定會跟大家說，目前在喬檔期。」

▲納豆和依依笑得好幸福。（圖／翻攝自Instagram／sherry11ee）



依依IG全文：

首爾街拍輕婚紗

有個熱衷搭配的老婆，該知道會有大概半年的時間都在拍各國街頭輕婚紗了吧～～

請認命配合

Happy wife ,happy life