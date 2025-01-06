陸男星「飛泰國拍戲失聯」疑遭騙！對方自稱GMM統籌…網戳破騙局

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星王星（星星）驚傳前往泰國拍戲時失聯，自3日抵達泰國曼谷後，搭上車被載往泰緬邊境隨後就失去聯繫，女友嘉嘉發長文向外界求救，包括龔俊、秦嵐、舒淇等明星相繼轉發。而他與疑似詐騙份子對話截圖曝光，對方自稱是GMM Grammy統籌，陸網紛紛留言「GMM根本沒有外籍員工」。

▲大陸男演員星星驚傳泰國拍戲失聯。（圖／翻攝自微博）

王星於去年12月24日收到組訓（拍攝工作消息），發訊帳號自稱是泰國GMM Grammy的演員統籌「顏十六」，女友還幫他錄試戲影片。他一度質疑拍攝資訊、拍攝地點而想要拒絕，但是對方因此爆粗口，並說「抓緊時間，爭取我這邊實在換不了人」，最終他仍飛泰國曼谷，至今已經跟女友、家人失聯超過3天。

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GMM Grammy是泰國最大唱片公司，旗下還有電視製作公司GMMTV。隨著王星與演員統籌對話截圖曝光，有業內人士透露，該公司極少聘請外籍演員，更別提那些不會泰語的外國人，推測「顏十六」很可能是騙子。

▲自稱是GMM演員統籌的「顏十六」與星星溝通到泰國拍戲。（圖／翻攝自微博）

▲星星與女友對話，決定去泰國工作。（圖／翻攝自微博）



不少網友留言表達憤怒：「估計並不是真正的GMM公司，而且是詐騙的」、「GMM不招中國藝人」、「打著GMM的名義騙國人，實在可惡」、「GMM自己的頭牌藝人都沒戲拍，怎麼可能找其他人」。而GMMTV官方微博也湧入留言：「有人打著你們公司的旗號搞綁架啊，你們公司不幫忙解決嗎？」

▲陸網認為對方自稱GMM統籌是騙子。（圖／翻攝自微博）