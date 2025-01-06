黛咪摩爾出道45年終於拿獎！　「一直被當花瓶」哽咽曝：我真的相信了

記者蕭采薇／綜合報導

第82屆金球獎台灣時間6日上午登場，於比佛利山莊希爾頓飯店舉行。黛咪摩爾（Demi Moore）以描寫容貌焦慮的驚悚片《懼裂》，獲得音樂、喜劇類最佳女主角。楊紫瓊2023年也是拿到該獎後，隨之就獲奧斯卡封后。黛咪摩爾又驚又喜的表示，這是她出道45年來，第一次以演員的身分獲獎。

▲黛咪摩爾以《懼裂》成為新科金球影后。（圖／路透）

黛咪摩爾在《懼裂》（The Substance）飾演過氣女星伊莉莎白，為了重回舞台不惜走上「追求完美，面目全非」的毀滅之路，大膽、犧牲、瘋狂又悲傷的精湛演出，終於為出道多年的黛咪摩爾奪下首座金球獎影后。

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她以一襲香檳金華麗禮服和她標誌的黑長髮登台領獎，黛咪摩爾激動的說：「30年前有個製片告訴我，我是爆米花女星，好像我不配擁有這一刻。我可以拍成功的商業片賺大錢，但我的演技不會被認可，當時的我相信了他的話。幾年前，我曾以為這就是終點，也許我已經完成了該做的事。就當我陷入低潮的時候，一個瘋狂大膽、突破常規的劇本《懼裂》出現在我的桌上，就像宇宙在告訴我：你還沒玩完呢！」

▲黛咪摩爾的感言令全場動容。（圖／路透）

黛咪摩爾接著哽咽地說：「我要感謝導演相信我能勝任這個角色，感謝瑪格麗特飾演我不可或缺的共同體，我也要謝謝身旁這30年來，在連我都不相信自己的時刻，卻始終願意相信我的人們。最後我想說的也是這部電影想傳達的，當我們覺得自己不夠聰明、不夠漂亮、不夠瘦、不夠成功，或者總是覺得自己不夠好的時候，有一位女性對我說了一句話：你永遠不可能足夠，但只要你放下那把衡量的尺，你就能找到屬於自己的價值。今天我以這座獎項慶祝並象徵此刻完整的我，是愛推動我往前進，並有幸能從事我熱愛的事物，最後也提醒自己：我是值得的，我屬於這裡。」令全場響起鼓掌。

▲賽巴斯汀史坦以《非常男人》拿到新科金球影帝。（圖／路透）

以《非常男人》拿到新科金球影帝（音樂、喜劇類）的賽巴斯汀史坦，作品同樣是描寫容貌焦慮，在片中與患有「神經纖維瘤病」的演員亞當皮爾森互相呼應。賽巴斯汀史坦說：「我們必須停止對殘疾、臉部傷殘的無知和不安感。我們要讓這一切正常化，並鼓勵我們的孩子接觸他。」這也是賽巴斯汀史坦首次拿到該獎項，他說：「這是很艱難的主題，但這個電影是真實的，是必要的，我們不能因害怕而把目光移開。」

▲費南妲托雷斯是史上第二位獲得該獎項提名的巴西女演員，第一位則是她的母親。（圖／路透）

而獲得劇情類影后的費南妲托雷斯（Fernanda Torres），從妮可基嫚、凱特溫絲蕾、安吉莉娜裘莉與蒂妲史雲頓等一票「神仙打架」的陣容中脫穎而出，聽到自己的名字時一臉不敢置信。而費南妲托雷斯是史上第二位獲得該獎項提名的巴西女演員，第一位則是她的母親－費南妲·蒙特納哥（Fernanda Montenegro）。

費南妲·蒙特納哥今年已經95歲，是巴西國寶級女演員。費南妲托雷斯把榮耀獻給母親，她說道：「我把這個獎獻給我媽媽，她25年前也在這裡。」《我依然在此》描述70年代初的巴西，費南妲飾演的母親遭逢巨變，她說：「這證明藝術可以在生活中經久不衰，即使在困難的時刻。」

▲柔伊莎達娜。（圖／達志影像／美聯社）

最終抱回劇情類最佳影片，以及最佳外語片的《毒王女人心》（Emilia Pérez），也是本次獲得10項提名的入圍大贏家。但該劇演員僅有曾演出《阿凡達》的柔伊莎達娜（Zoe saldaña）獲獎，令她興奮大喊：「我的天啊！」

▲潔西卡甘尼以《馴鹿寶貝》獲金球獎最佳女配角。（圖／路透）



此外，去年在全球造成追劇風潮的英劇《馴鹿寶貝》，也抱回最佳迷你劇集，片中飾演跟蹤狂「瑪莎」的潔西卡甘尼（Jessica Gunning）也獲得女配角獎。而她上台時差點自摔，潔西卡甘尼也幽默自嘲：「差點就讓你們看到我的『金球獎』了」以《企鵝人》獲得迷你影集最佳男主角的柯林法洛則開玩笑說：「沒有誰要謝，這是我自己辦到的。」反應笑翻眾人。

▲柯林法洛以《企鵝人》獲得迷你影集最佳男主角。（圖／路透）