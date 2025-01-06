金曲歌王為安心亞打造專屬主題曲！　認了創作過程是：最大的挑戰

記者黃庠棻／台北報導

金鐘導演李岳峰攜手《牛車來去》原班團隊，推出全新2025生活情感劇《火車來去》，今（6）日正式公開同名主題曲《火車來去》。此次再度邀請金曲歌王荒山亮量身創作主題曲，運用深情的旋律、純樸的歌詞為戲劇注入濃厚的情感與時代氛圍。

▲金曲歌王荒山亮替《火車來去》打造歌曲。（圖／華視、公視台語台提供）

荒山亮表示「雖然劇情圍繞火車展開，但真正想講述的，是火車所串聯的小鎮故事和濃厚的人情味。」為了更貼近導演李岳峰的創作意圖，他不僅細讀劇本、多次探班，還反覆觀看完整剪輯，坦言「李岳峰導演的故事層次豐富，必須用心體會每一層意涵，才能捕捉其中的韻味。」這份細膩的投入，讓他深刻感受到劇中小鎮居民之間純樸的人情味。

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▲金曲歌王荒山亮替《火車來去》打造歌曲。（圖／華視、公視台語台提供）



為了讓主題曲更具時代感與情感共鳴，荒山亮特別融入八零年代的音樂元素，這不僅是為了還原時代背景，更是希望用旋律勾勒出屬於那個年代的情感溫度，他解釋「我想用音樂捕捉火車行進間的節奏感，因此選用了輕快的拍子，並加入口琴元素。」火車鳴笛聲與八零年代的懷舊氣息相互交織，讓旋律不僅充滿故事性，更帶有濃厚的時代氛圍。

▲《火車來去》即將開播。（圖／華視、公視台語台提供）

此外，荒山亮以「火車」作為旁觀者的視角，並指出「火車雖然不斷運行，但它承載的故事和情感隨著時間更迭變化。」描繪其成為時代的見證者。他輕哼起主題曲「火煙仔車聲聲響起，軁過磅空搧過海邊～」隨著歌詞跟音樂節奏，腦海中也浮現著火車窗外的畫面，這樣的設計不僅賦予歌曲深厚的情感內涵，也讓主題曲成為串聯劇情與觀眾記憶的動人橋樑。

▲《火車來去》即將開播。（圖／華視、公視台語台提供）

荒山亮以音樂為角色注入靈魂，為《火車來去》精心打造了多首歌曲，除了主題曲〈火車來去〉外，片尾曲〈黃金花〉與插曲〈月圓之歌〉更是荒山亮為安心亞飾演的「文秀」量身打造的作品。他特別提到，為了捕捉文秀的情感深度，從角色的視角出發，細膩揣摩她對親情的思念、青春的遺憾以及情感中的掙扎。

▲荒山亮還為《火車來去》安心亞打造專屬歌曲。（圖／華視、公視台語台提供）

對此，荒山亮笑言「這是創作過程中最大的挑戰，但也最具成就感。」他透過溫柔而富有力量的旋律，讓安心亞在詮釋角色時能更具感染力，希望觀眾在欣賞戲劇作品的同時，也可以感受到劇中人物的情感轉折。

▲《火車來去》即將開播。（圖／華視、公視台語台提供）



《火車來去》故事背景設定於1970至1983年，描繪臺灣從農業社會向工業社會轉型的過程，聚焦鄉村青年為夢想進城打拼的精神，帶出那段充滿變革與希望的時代氛圍。不僅充滿濃濃的在地人情味，還透過細膩筆觸刻畫當時人們的情感與生活。

▲《火車來去》即將開播。（圖／華視、公視台語台提供）

在網路快速發展的今日，《火車來去》純粹濃烈的人情味，讓觀眾感受身邊的美好，細細品生活中的點滴溫暖。《火車來去》於2月2日起，每週日晚間8點在公視臺語台、10點於華視主頻播出。