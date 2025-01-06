張兆志被酸「二度離婚又戴綠帽還能當愛情大師」 直球回擊了！

記者潘慧中／綜合報導

許允樂和張兆志離婚一年後，最近低調證實與小6歲的李玉璽交往中，令粉絲又驚又喜。只不過，前夫的情史因此再次引發討論，還被網友酸「二度離婚又戴綠帽這樣還能當愛情大師喔」，但他看到後也不甘示弱回擊了！

▲張兆志直球回擊酸民。（圖／翻攝自Threads／mr.george.tw）



張兆志6日凌晨看到有網友在Threads沒tag他的發文後，直接現身留言區，「欸真不夠意思，要標我來玩嘛，一堆人在這邊嘴我又沒感覺是不是？」

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▲張兆志有過兩段婚姻。（圖／翻攝自Instagram／mr.george.tw）



不只這樣，張兆志還更正了關於他第一段婚姻的資訊，「是我21歲的時候娶了19歲的女孩，為了她我打兩份工作想給她平穩的生活」，而現在回頭看，「我給當年才21歲的我拍拍肩膀辛苦了。」

▲張兆志第一段婚姻被戴綠帽。（圖／翻攝自Instagram／mr.george.tw）



事實上，張兆志2015年受訪時坦言，年輕有過一段僅維持1年的婚姻，對象是一位酒店小姐。當時的他為了維持家計，同時打兩份工，每天接送前妻上下班。然而，他逐漸發現前妻經常身穿名牌，與兩人有限的收入不相符。最終，在得知這些名牌來自「乾爹」的金援後，他決定結束這段婚姻。