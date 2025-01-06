屈中恆爆沒用過保險套！尷尬認「所以才生四個」　不會主動檢查兒女書包

記者孟育民／台北報導

每位青少年的書包，都是一個行走的秘密櫃，藏著他們不想讓爸媽發現的小天地。公視《少年願望事務所》邀請屈中恆現場翻閱青少年書包，沒想到意外翻到保險套，竟認不出外盒，讓他尷尬自嘲：「我一直沒有用啊，所以才會有四個嘛！」

▲屈中恆談兒少教育。（圖／公視提供）

關於家長是否有權利翻看孩子書包議題，屈中恆回憶，當時整理小學女兒的書包時，意外發現一個吃剩的三角飯糰，因放置過久已經發出難聞氣味。還曾經發現了一條因游泳課未妥善處理而發臭的貼身衣物，令他不禁驚呼：「這是多久了？怎麼會放這個呢？」面對父親的驚訝，女兒則僅是抓頭傻笑以對。

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看著節目現場的青少年包包找出甩棍、Shot杯等驚人物品，屈中恆坦言隨著孩子成長逐漸改變了育兒方式，尤其是對於書包的「檢查權」。他認為，國小時期檢查書包更多是幫忙整理，但進入國中、高中後，尊重孩子的隱私變得更加重要。他表示：「除非孩子的行為出現異樣或偏差，否則不會主動查看書包，但要檢查還是會用突襲方式。」

鄧惠文醫師則分享，父母應將孩子書包裡的物品視為理解孩子生活的一種訊息來源，而非用挑剔或檢視的眼光看待，「孩子對父母的眼神很敏感，能清楚讀出褒貶，因此，即使發現意外，也要冷靜處理，保持中立。」她強調，父母應避免帶著批判態度，從理解孩子的生活脈絡出發，才能建立真正的信任與溝通。