亞裔第一人！真田廣之奪金球獎視帝　「做自己、相信自己，永不放棄」

記者蕭采薇／綜合報導

第82屆金球獎台灣時間6日上午登場，今年活動於比佛利山莊希爾頓飯店舉行。《幕府將軍》拿下電視類最佳影集、最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角等大獎，更史無前例創造視帝、后都是亞洲演員的紀錄，由真田廣之拿下視帝、澤井杏奈奪下視后。

▲真田廣之以《幕府將軍》奪金球獎視帝，是亞裔演員中的第一人。（圖／路透）

真田廣之獲獎後表示：「我想感謝出現在我生命中的每一個人，是你們大家把我帶到了這裡。」他也向年輕一代的演員及創作者喊話：「做自己、相信自己，並且永不放棄。」日裔紐西蘭的澤井杏奈則用流利英文表示：「如果沒有好的劇本，我不可能充分發揮潛能。」

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▲澤井杏奈以《幕府將軍》獲得金球獎視后。（圖／路透）

獲得男配的淺野忠信，一上台就先興奮大喊：「哇！」，並幽默的說：「你們可能不認識我，我是來自日本的演員，我是淺野忠信。」他接著說：「我等等馬上就要回日本，明天還有拍攝工作，這對我來說真的是非常大的禮物，謝謝，我非常開心。」愉悅的心情也感染在場所有人。

▲淺野忠信以《幕府將軍》獲得金球獎最佳男配角，興奮之情溢於言表。（圖／路透）



此外，首季就在全球掀起話題，第二季同樣討論度居高不下的韓劇《魷魚遊戲》，本次也入圍最佳影集。2022年李政宰也曾以《魷魚遊戲》入圍金球獎最佳男主角，但最終未能獲獎，僅有「001號」吳永洙獲得最佳男配角。今年儘管李政宰親自到場，最終仍鎩羽而歸。

▲李政宰為了《魷魚遊戲》現身金球獎。（圖／達志影像／美聯社）