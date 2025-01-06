李炳輝中風妻遭指「把錢看很重」！　許常德曝他不捨心聲

記者黃皓瑋／綜合報導

視障資深歌手李炳輝曾以《流浪到淡水》一曲紅遍全台，然而他和太太雅惠近年身體狀況欠佳，不僅雙雙歷經中風，雅惠也患上帕金森氏症，目前他則以街頭演出及零星商演維持家計。不過他近期透露，他的朋友認為雅惠「把錢看很重」，讓他感到相當不捨，對此吐露心聲。

▲李炳輝與太太雅惠。（圖／翻攝自Facebook／許常德的地下手記）



李炳輝近期接下尾牙表演，與他合作完成演出的音樂人許常德，昨（5日）發文分享2人談話：「他私下跟我說，他的朋友都覺得雅惠姐把錢看很重，但他知道嫂子跟他生活長期都有經濟的焦慮，所以他知道嫂子是為了2個人生活在奮鬥，不是為了她自己。」

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▲許常德與李炳輝近期共同推出尾牙表演。（圖／翻攝自Facebook／許常德的地下手記）



許常德也透露，他日前為了通知李炳輝夫婦有小額捐款，而打電話給雅惠，不料卻得知對方突然不慎摔倒，造成手部骨折：「臨時被告知要住院開刀，她的處境除了怕痛，她連找個人討論怎麼辦都沒有這個人，所以她當天告訴醫生沒法立刻住院，結果回到家痛到再去急診，但已沒病床了。」所幸最終在眾人合力協助下度過難關。

對於雅惠意外受傷，李炳輝也在尾牙當天不捨表示，這是他第一次怕太太怎麼了，許常德也透露，李炳輝在尾牙演出結束後，就把紅包全都交給了太太，「他感到幸福，有人陪伴他這份恩情，他在這一刻感到太重要」。

▼許常德全文。（翻攝自Facebook／許常德的地下手記）

