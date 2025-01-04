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肖戰驚傳「拍戲受傷縫7針」！眼角浮現大片瘀青　駭人傷疤曝光

大陸男星肖戰最近宣傳電影《射鵰英雄傳：俠之大者》，被發現身上傷痕累累，右手臂傷疤遭爆料縫了七針，而另一則影片中的他左眼角明顯瘀青。（翻攝電影官方微博）

圖文／鏡週刊

由徐克自編自導電影《射鵰英雄傳：俠之大者》將在大陸春節檔上映，最近徐克導演與男主角肖戰攜手拜年的影片曝光，引發熱議。因為過往徐克導演很少單獨與主角合拍宣傳影片，這次與肖戰共同亮相，更顯得對這位主演的重視。而細心的網友還注意到，影片中肖戰的右手前臂有一道明顯的傷疤，疑似是在電影拍攝過程中留下的。

電影《射鵰英雄傳：俠之大者》由肖戰飾演郭靖，莊達菲飾演黃蓉，梁家輝特別出演歐陽鋒。電影在內蒙取景，以求最大程度還原金庸原著的浩闊草原景色。為了更貼近郭靖這個角色，肖戰特意增重10公斤，並加強健身鍛鍊，力求在體態上更符合角色的形象。

肖戰主演電影《射鵰英雄傳：俠之大者》將在大陸春節檔上映。（翻攝肖戰工作室微博）

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▲肖戰主演電影《射鵰英雄傳：俠之大者》將在大陸春節檔上映。（翻攝肖戰工作室微博）

在徐克與肖戰的拜年影片中，細心的網友發現肖戰右手前臂有一道明顯的縫合傷疤，據爆料是因為一次意外受傷後縫了七針。此外，在日前曝光的馴馬花絮影片中，肖戰也被發現左眼角有明顯的瘀青痕跡，疑似在拍攝動作場面時發生意外。

徐克導演難得與他所執導作品主角單獨拍宣傳影片。（翻攝電影官方微博）

▲徐克導演難得與他所執導作品主角單獨拍宣傳影片。（翻攝電影官方微博）

肖戰在影片中分享馴馬心得，這匹馬是從上千匹馬中由徐克導演精挑細選相中的，當時只有兩歲，性格桀驁不馴。肖戰坦言，剛開始的相處並不順利，馬匹非常傲氣，不輕易接納任何人。然而，他花費了兩個月時間與「小紅馬」培養默契，最終成功馴服了這匹烈馬，並在鏡頭前展現出絕佳的默契。

電影中的小紅馬是徐克導演從上千匹馬中挑選出來，肖戰花了兩個月才馴服其傲性。（翻攝電影官方微博）

▲電影中的小紅馬是徐克導演從上千匹馬中挑選出來，肖戰花了兩個月才馴服其傲性。（翻攝電影官方微博）

有網友爆料肖戰在拍《射鵰》期間還曾中暑暈倒，但都沒公開過任何受傷、停拍消息。（網路圖片）

▲有網友爆料肖戰在拍《射鵰》期間還曾中暑暈倒，但都沒公開過任何受傷、停拍消息。（網路圖片）

電影拍攝歷時5個多月，肖戰從未對外公開過任何受傷的消息，展現出專業的表演態度和高度的投入精神。無論是角色詮釋的用心，還是克服拍攝挑戰的毅力，肖戰在《射鵰英雄傳：俠之大者》中的表現都令人期待不已。


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