昔慘遭炎上！賀瓏《夜夜秀2》改版回歸「超狂卡司曝」　同事一看內容急阻止

記者孟育民／台北報導

喜劇演員賀瓏接棒博恩（曾博恩）主持節目《賀瓏夜夜秀》，去年因為訪問大陸媒體人王志安，節目上的發言引來外界撻伐。如今第二季強勢回歸，第一集錄影今（5日）於壹電視攝影棚成功落幕，節目開場賀瓏便帶來經典歌舞演出，除老班底副主持Albee外，也正式宣告此次第二季加入新成員知名雙語主持人Peggy擔任街訪VCR主持人。全新陣容也讓不少人期待，第二季的夜夜秀團隊又能擦出什麼樣的火花。

▲賀瓏第二季重新回歸。（圖／薩泰爾娛樂提供）

第一集錄影除了經典單元如「欸！」、「新聞亂報」外，兩組來賓陣容也非常豪華，不僅有目前熱播選秀《靈能的挑戰》主持人，同時也是YouTuber界流量霸主之一的Joeman，現場玩起《演算法的挑戰》讓Joeman跟Albee以理性和玄學對決，預測出流量最高的封面。第二組訪賓更邀請到2024年國片破億票房冠軍《角頭》演員群王陽明、鄭人碩、張懷秋，賀瓏更是現場對「麥可哥」王陽明發起手比愛心挑戰。

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製作人Hawkins（潘瑋翔）表示，新一季如先前規劃，不會邀請任何政治來賓，內容改以大量娛樂為主的題材與訪賓，不管是演員、歌手、主持人或創作者都非常歡迎來到這個舞台。





▲▼Joeman擔任第一集嘉賓。（圖／薩泰爾娛樂提供）

先前賀瓏錄製Podcast節目《百靈果NEWS》，坦言第二季被炎上的可能性不高，不過身邊工作人員卻直呼很可怕，「我第一集有一個單元他要我不要這麼做，但我覺得為什麼？我不相信（會出事），因為現在超多人阻止我，但我跟他們説不會那麼嚴重。」