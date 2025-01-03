被女兒詛咒「被車撞死」下地獄！高仁和心寒吐心聲　鄭弘儀聽哭了

記者劉宛欣／綜合報導

退休刑警高仁和經常受邀登上節目暢談辦案經驗，偶爾也會分享自己的故事，他與前妻結婚26年後因工作繁忙離婚，3個孩子由他撫養長大。先前他曾在節目《新聞挖挖哇》中，分享與大女兒的疏離過程，坦言因為誤解與心結，兩人徹底失聯，主持人鄭弘儀聽完故事後，不禁感慨哽咽地說：「聽了真的很捨不得。」

▲高仁和與女兒斷聯。（圖／翻攝YouTube／新聞挖挖哇）

高仁和回憶，大女兒要結婚前，他要求男方正式提親，但卻無消無息，另一方面，他離婚後再婚，觀念較為傳統，無法接受與前妻一起坐主桌，似乎成了父女關係破裂的起點。他表示：「從那一刻開始，我的大女兒就不再與我聯絡。」更令人揪心的是，女兒後來迷上神秘「紫色」宗教，甚至對他說出「你會下地獄」、「等你被車撞死」等重話，傷透高仁和的心，以至於他戒酒澆愁長達半年時間。

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▲高仁和連女兒結婚都不知道。（圖／翻攝YouTube／新聞挖挖哇）

此外，高仁和透露大女兒的婚禮僅邀請前妻與前妻家人到關島舉行，但他事前完全不知情，坦言得知後忍不住落淚：「我把她養到大學畢業，送去美國，回來後像她的司機，但她突然說要結婚，我連嫁給誰都不知道。」節目中，高仁和一度哽咽，對女兒喊話：「如果妳願意，我可以向妳道歉，因為妳還是我的孩子。希望妳幸福，爸爸永遠祝福妳。」鄭弘儀聽完也不捨哽咽：「真的讓人心疼。」