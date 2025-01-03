八點檔男神盧彥澤二寶生了！產檢一度發現「腦部囊腫」牽小手曝現況

記者陳芊秀／綜合報導

八點檔男神盧彥澤3日發文宣布二寶兒子出生了！他曾演過八點檔大戲《甘味人生》、《金家好媳婦》、《天道》，也跨界拍BL劇《越界》、《某某》等，與初戀女友結婚陸續生下兩個寶寶，發文感謝妻子辛苦懷胎十月，勇敢迎接這份溫暖而強韌的生命。

▲盧彥澤與妻子迎接二寶出生。（圖／翻攝自臉書）

已成為兩個孩子的父親，盧彥澤坦言心情比第一次冷靜許多。他提到，直到妻子進入分娩室的幾分鐘前才開始感到緊張。而他透露「感恩母子均安」，也分享了一張溫馨照片，畫面中他的大手覆蓋在新生兒身上，寶寶的小手則輕輕牽起，充滿父愛與幸福。

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▲二寶小手牽大手模樣溫馨。（圖／翻攝自臉書）

盧彥澤去年9月陪妻子產檢時，醫生發現胎兒的腦部有異常，長出2個「脈絡叢旁囊腫」，腦袋因此當場空白，有可能會自己消失，但若一直存在，未來可能會影響語言發展。所幸在22周產檢時，這些囊腫已明顯縮小，並確認了嬰兒的健康狀況正常，夫妻倆如釋重負。

【盧彥澤臉書全文】

好像是這兩天收工回家的時候，

才冒出那麼一點點的緊張感…

相比大寶的手忙腳亂，

這次我們算是隨遇而安

直到盧太太被推進分娩室的那幾分鐘，

我才真的開始緊張，然後禱告。

謝謝，感恩母子均安。

謝謝盧太太辛苦的懷胎十月，

勇敢的誕下溫暖又強勁的生命。