安心亞大開兩洞「跨年全台最辣」成收視王！　性感解放吸睛38萬人

記者孟育民／台北報導

由中視主辦的「2025共創新城・閃耀竹夢大新竹跨年晚會」，安心亞以金髮、低胸、熱褲、網襪、吊襪帶的「緋紅女神」全新造型登場，快歌組曲的勁歌熱舞，在地板上展現各種花式開腿，性感火辣的畫面搶佔各媒體版面。今（2日）跨年晚會收視出爐，中視轉播大新竹跨年從晚間8點到凌晨12點30分，4歲以上總觸及人數高達246萬人，其中安心亞演唱新歌〈maybe we can〉時，收視飆升至1.75（觸及人數381,000），成為整場大新竹跨年的收視最高點。

▲安心亞火辣唱跳。（圖／中視提供）

安心亞帶來誠意十足的演出，開全MIC唱跳13分鐘，不但身穿全身Diesel裝扮，被網狂讚是「全台最辣」，在演唱〈愛得起〉時，鋼架翻轉秀出大愛心，她大開M字腿，還像蛇一般蜿蜒上3公尺高的鋼架頂端，傲視全場。除了歷年經典歌曲，安心亞近年都會挑選她喜歡的歌手作品重新演繹，今年她選了田柾國的〈Seven〉，帥氣地到延伸舞台邊唱邊跳：「我超愛這首歌，而且我相信很多人都耳熟能詳，可以跟著一起唱。」

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▲安心亞誠意演出博眼球。（圖／中視提供）

安心亞成為當晚最高收視，她得知收視表現後表示：「很開心大家喜歡我的表演，也希望新的一年大家喜歡我的新歌〈Maybe We Can〉。」