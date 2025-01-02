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「超殺女」克蘿伊摩蕾茲爆訂婚！　輕牽凱特哈里森「秀超大鑽戒」：最幸福的新年

記者張筱涵／綜合報導

「超殺女」克蘿伊摩蕾茲（Chlöe Grace Moretz）在台灣時間1月2日分享13張照片，慶祝2025年的到來，其中一張照片可見她手上有超大鑽戒，牽著的伴侶凱特哈里森（Kate Harrison）的手上有同款鑽戒，兩人似乎已經確定攜手終身的消息立刻引發廣泛關注。

▲▼克蘿伊摩蕾茲,凱特哈里森。（圖／翻攝自Instagram／chloegmoretz）

▲克蘿伊摩蕾茲和凱特哈里森感情穩定甜蜜。（圖／翻攝自Instagram／chloegmoretz）

克蘿伊摩蕾茲於2日更新13張生活照，可見她度過了非常充實的2024年，參加了許多活動、探訪大自然，更和女友帶著愛犬四處遊樂，其中一張照片她們站在海邊，兩人無名指上戴著同款鑽戒並輕牽在一起，配文寫道：「最幸福的新年，非常感謝今年帶來的一切，遇見的人、走過的地方、我們的家人、健康與愛，祝大家在新的一年有個平和的開始。」

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▲▼克蘿伊摩蕾茲,凱特哈里森。（圖／翻攝自Instagram／chloegmoretz）

▲克蘿伊摩蕾茲輕牽凱特哈里森，兩人無名指戴著同款鑽戒。（圖／翻攝自Instagram／chloegmoretz）

▲▼克蘿伊摩蕾茲,凱特哈里森。（圖／翻攝自Instagram／chloegmoretz）

▲克蘿伊摩蕾茲於2018年就傳出和凱特哈里森交往的消息。（圖／翻攝自Instagram／chloegmoretz）

對於克蘿伊摩蕾茲和凱特哈里森是否已訂下終身，克蘿伊摩蕾茲的經紀團隊尚未對此發表官方回應。事實上，她們於2018年開始交往，去年4月便因兩人戴著戒指現身迪士尼樂園而引發訂婚傳聞，克蘿伊摩蕾茲更曾公開表示自己的性向：「我們需要法律保護來保障LGBTQ+的權益。」

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