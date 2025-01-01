楊繡惠自封三重楊丞琳！　這人忍不住噗出來下場曝

記者葉文正／台北報導

民視、八大《綜藝新時代》來到了雲林口湖鄉，體驗烏魚子職人的工作，這裡目前也是全台最大的烏魚子產地。一開場籃籃直說自己是新埔林依晨、阿翔說自己是松山郭富城、正當楊繡惠說自己是三重楊丞琳時，場外的製作人忍不住噗了一聲，楊繡惠氣的問製作人說你噗什麼！

▲檸檬(左起)、籃籃、職人林怡伶、阿翔以及楊繡惠品嘗搖搖麵。（圖／民視提供）

大家認為楊繡惠比較像楊紫瓊啦，像楊丞琳有點差太多，而為什麼大家會報上這些名號呢？原來是今天的職人有口湖「陳意涵」的稱號，大家好奇的尋找職人林怡伶，一見到職人後籃籃馬上問職人說：「請問是誰幫你取的稱號? 」只見可愛的職人害羞說：「我可以講實話嗎？是工作人員啦！」職人與藝人間逗趣的互動讓全場笑料不斷。

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▲阿翔與楊繡惠幫烏魚子加工。（圖／民視提供）

藝人們前往新榮製冰與製冰達人曾家祐見面，嘗試全台首創的烏魚子冰淇淋，又鹹又甜的冰淇淋讓主持人搶成一團，阿翔和楊繡惠都還沒講完口感，杯中的烏魚子片就被籃籃拿去吃掉，阿翔瞪大眼說你急什麼？都打亂節奏了，籃籃才直白的說等你們講完口感也就都吃完了，那我吃什麼？真實的回答讓大家是又好氣又好笑，只好罰籃籃來做擠冰淇淋的工作，沒想到籃籃擠個冰淇淋也可以用的現場驚聲連連！擠出超大碗冰淇淋還差點倒掉，更在上面猛放了好幾片烏魚子，讓阿翔虧籃籃如果是老闆絕對是虧本生意！

▲烏魚子就像黃金般羅列。（圖／民視提供）

接下來達人帶大家體驗製作漁業用冰的工作，到了現場從未看過製冰過程的眾人是大開眼界。而籃籃用手拖120公斤的大冰塊，大喊要找人幫忙時，猛見到黃明志在現場！馬上向前請他來幫忙，現在大家啍著《飄向北方》和《飆高音》只見對方一直笑場無法接話，原來這位是在製冰廠工作的外國朋友啦！這個製冰產業不只和烏魚子有關和整個漁業可是習習相關，載送魚貨時都需要冰塊來保冰，也因為這樣老闆可是全年無休來服務漁民！

職人林怡伶帶著大家到烏魚子加工廠，滿滿的烏魚子曬在兩旁，藝人從醃製烏魚子開始，烏魚子的加工作業繁多，一點都不輕鬆，等待醃製的過程，職人帶著大家嚐試創意料理『烏魚子搖搖麵』現場大家搖起麵來十分動感，檸檬更向前大秀三振舞，楊繡惠輸人不輸陣，現場也來了一段，讓大家看得相當過癮。

現場還有「烏魚子馬卡龍」等創意料理，讓藝人讚嘆一種食材可以有這麼多元的變化，真的是很厲害。接著，把烏魚子洗淨後，開始修補烏魚子，眾人大讚阿翔眼光犀利，可以看出哪裡有修補過，笑稱阿翔退休後可以當「禮儀師」，眾人細心修補完後，林職人感謝大家如此辛苦，特意準備了一桌烏魚子料理要給大家享用。