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伍佰唱陸跨年慘變「白臉鬼娃」！大螢幕畫面太嚇人　全場傻眼了

大螢幕出現伍佰的AI分身。（圖／翻攝微博）

▲大螢幕出現伍佰的AI分身。（圖／翻攝微博）

圖文／CTWANT

為迎接2025年，昨晚（12月31日）各地都在舉辦跨年晚會，希望在新的一年有個好的開始。大陸江蘇衛視跨年晚會這次選在門舉行，台灣歌手伍佰也現身舞台，一連演唱《挪威的森林》、《世界第一等》、《你是我的花朵》等經典歌曲，讓不少人戲稱是「伍佰唱的最多的一次」。

台灣樂團「伍佰&China Blue」登上江蘇衛視跨年晚會，自彈自唱《浪人情歌》，也不時向台下觀眾大喊「手舉起來」，希望大家一起合唱。唱到台語歌《世界第一等》，台下觀眾則跟著伍佰齊喊「我是世界第一等」，彷彿將晚會變成個人演唱會。

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不僅如此，伍佰更現場帶動唱《你是我的花朵》，和伴舞群一起教台下觀眾舞步，還興奮喊道「全部站起來，Let's go」。

值得注意的是，除了伍佰的表演外，有許多網友發現，舞台大螢幕出現了奇怪的「AI分身」，但疑似因為「修圖修太大」，讓伍佰瞬間變成白臉、眼妝超黑的鬼娃，這也使網友們紛紛打趣「替伍佰報警了」、「我要是伍佰，下了舞台我就找律師」、「怎麼這麼好笑」、「伍佰都快學會川劇變臉了」。

據了解，此次江蘇衛視跨年晚會，希望加強「科技+藝術」的融合，並以鏡面作為主視覺設計，加入AI分身、虛擬現實等技術，讓觀眾能感受到「未來已來」的氛圍。

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