Toyz、篠崎泫「跨年夜貼臉放閃」　罕曬合照：2023手機第一張照片

記者王靖淳／綜合報導

網紅Toyz今年5月大方認愛台日混血女星篠崎泫，不過他因販售大麻菸彈，而被判刑4年2個月，已在5月16日入監服刑。入獄滿半年的他，今（31）日突然在IG更新近況，罕見PO出與篠崎泫的貼臉合照，透露這是他去年手機裡的第一張相片，並祝大家新年快樂。

▲Toyz、篠崎泫合照曝光。（圖／翻攝自Instagram／toyzlol）

照片中，Toyz與篠崎泫親密同框，兩人臉貼得很近，展現戀愛甜蜜氣氛。Toyz微微傾身，對鏡頭露出笑容，舉起右手比出YA手勢，整體氛圍輕鬆愉快。一旁的篠崎泫同樣面帶笑容，把頭微微靠向Toyz，同樣以手比出YA姿勢。整體照片充滿新年的喜悅與愛意，傳遞小倆口的感情。Toyz透露，「這是我2023手機裡的第一張照片」，同時寫下簡單卻溫暖的話語：「祝大家2025新快樂。」

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▲Toyz、篠崎泫今年5月認愛。（圖／翻攝自Instagram／toyzlol、hsyan0625）

事實上，Toyz入獄前一晚特地開直播向粉絲道別，中間一度哭到說不出話，期間更認愛篠崎泫，甜蜜告白：「我也不希望進去之後她自己一個人承受這些，因為站在她的角度、跟一個罪犯在一起，肯定在藝人的形象上面多多少少有一些影響，所以想說希望至少今天在場的觀眾可以支持她。」如今難得曬出兩人合照，再度掀起粉絲討論及關注。