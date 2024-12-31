ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《單身3》慧善轉發「飛機驚悚火海畫面」遭罵爆　致歉：我想法太淺

記者吳睿慈／綜合報導

南韓濟州航空29日從泰國曼谷起飛，在降落於務安國際機場時發生意外，機上只有2位空服人員生還，其餘179名乘客全數罹難。明星、網紅等人沉痛發聲，《單身即地獄3》崔慧善的發文卻陷入失言爭議，她在IG轉發未經過處理的撞擊畫面，引起各方撻伐，認為她沒有同理心，此舉還會勾起罹難者家屬的傷痛，對此，她31日在IG致歉認錯，表示自己想法淺短。

▲▼《單身3》慧善轉發「飛機撞擊火海畫面」遭罵爆　致歉：我想法太淺。（圖／翻攝自慧善IG）

▲《單身3》慧善轉發濟州航空撞擊當下的畫面遭罵爆。（圖／翻攝自慧善IG）

濟州航空失事畫面第一時間在網路上瘋傳，當下撞擊極大，所有零件噴飛之外，機體一瞬間陷入火海，該畫面觸目驚心，韓媒新聞台後來皆有將畫面打上馬賽克，只是土耳其媒體《TRT World》並未後製處理、驚悚片段照播，而《單身即地獄3》網紅崔慧善轉發了這段原版畫面，馬上引起南韓民眾不滿，認為她毫無同理心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼《單身3》慧善致歉：我想法太淺。（圖／翻攝自慧善IG）

▲《單身3》慧善致歉「我想法太短淺」。（圖／翻攝自慧善IG）

崔慧善的發文引發各界炮轟，她很快就把限時動態刪掉，31日發文致歉：「我的想法太短淺了，因此而受到傷害的人，我真心感到抱歉。」配上黑底白字，向罹難者家屬表達歉意。

濟州航空失事是南韓境內發生最嚴重的空難事故，該國政府下令7天哀悼期，原訂舉辦的年末頒獎典禮、演唱會等活動，現已經全數取消，部分改為預錄、部分則完全砍掉不播了，就連藝人出席活動也陸續延期，南韓2024年度過不安穩的一年，民眾心情都不好受。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

那對夫妻公開好消息！　Kim宣布女兒妮妮「明年有新身份」

那對夫妻公開好消息！　Kim宣布女兒妮妮「明年有新身份」

《台灣傳奇》演員雙不倫！王大熊、李婉瑜「鹹濕對話」外洩毀婚姻

《台灣傳奇》演員雙不倫！王大熊、李婉瑜「鹹濕對話」外洩毀婚姻

趙露思「21歲遭公司毆打」身心崩潰！　閨蜜淚控：5個人拉住發瘋的她

趙露思「21歲遭公司毆打」身心崩潰！　閨蜜淚控：5個人拉住發瘋的她

小甜甜前夫「蝦皮上班1個月就失業」！無奈認了原因：壓力大 現況曝

小甜甜前夫「蝦皮上班1個月就失業」！無奈認了原因：壓力大 現況曝

陸4大衛視跨年「17台灣藝人」登台！有伍佰蕭敬騰…瓊瑤4美世紀合體

陸4大衛視跨年「17台灣藝人」登台！有伍佰蕭敬騰…瓊瑤4美世紀合體

趙露思生重病「仍遭酸民諷刺」！官媒出手斥責：疾病不分財富階層

趙露思生重病「仍遭酸民諷刺」！官媒出手斥責：疾病不分財富階層

陳建州妹罹重病「等到好心人捐肺臟」　嘆：2024確實不容易

陳建州妹罹重病「等到好心人捐肺臟」　嘆：2024確實不容易

拍《魷魚》首季掉了8顆牙！　導演吐露「拍續集原因」認：為了錢

拍《魷魚》首季掉了8顆牙！　導演吐露「拍續集原因」認：為了錢

《央視》跨年晚會陣容公開！　「名單有4台灣藝人」拍片慶新年

《央視》跨年晚會陣容公開！　「名單有4台灣藝人」拍片慶新年

謝盈萱迎45歲不慶生！深夜痛悼男閨蜜離世…決絕10多年竟收噩耗

謝盈萱迎45歲不慶生！深夜痛悼男閨蜜離世…決絕10多年竟收噩耗

頂流男星爆家暴「偷吃女友閨蜜」！　陸女星崩潰抓包：還拍性愛片

頂流男星爆家暴「偷吃女友閨蜜」！　陸女星崩潰抓包：還拍性愛片

蕾菈隆乳2年「明年想再做」！　羞認：軟軟的不喜歡

蕾菈隆乳2年「明年想再做」！　羞認：軟軟的不喜歡

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

那對夫妻公開好消息！　Kim宣布女兒妮妮「明年有新身份」

《台灣傳奇》演員雙不倫！王大熊、李婉瑜「鹹濕對話」外洩毀婚姻

趙露思「21歲遭公司毆打」身心崩潰！　閨蜜淚控：5個人拉住發瘋的她

小甜甜前夫「蝦皮上班1個月就失業」！無奈認了原因：壓力大 現況曝

陸4大衛視跨年「17台灣藝人」登台！有伍佰蕭敬騰…瓊瑤4美世紀合體

趙露思生重病「仍遭酸民諷刺」！官媒出手斥責：疾病不分財富階層

陳建州妹罹重病「等到好心人捐肺臟」　嘆：2024確實不容易

拍《魷魚》首季掉了8顆牙！　導演吐露「拍續集原因」認：為了錢

《央視》跨年晚會陣容公開！　「名單有4台灣藝人」拍片慶新年

謝盈萱迎45歲不慶生！深夜痛悼男閨蜜離世…決絕10多年竟收噩耗

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

崔慧善, 單身即地獄3, 慧善

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 趙露思「遭拖進廁所羞辱2hrs」驚恐痛哭！老闆5年惡行曝　她吞委屈病倒
  2. 唐嫣女神變女工！戴膠框眼鏡「隱身工廠」太犧牲　本人心聲曝光
  3. 「國光女神」認了沒穿bra！半夜全PO網 正面照被看光：年底開運撇步
  4. 《Re:從零開始的異世界生活》男主聲優小林裕介結婚！老婆是「帕克」
  5. 2024陸劇7大古裝男神回顧！《九重紫》宋墨、《墨雨雲間》肅國公皆上榜
  6. 趙露思「21歲遭公司毆打」身心崩潰！　閨蜜淚控：5個人拉住發瘋的她
  7. 愛女赴韓奪首面韻律體操金牌！　瑞莎曾曝她「資格不夠」感動發聲
  8. 49歲日諧星柳瀨曉生心臟病發驟逝！本要上2025新年節目…出道30年
  9. 頂流男星爆家暴「偷吃女友閨蜜」！　陸女星崩潰抓包：還拍性愛片
  10. 民視除夕沒有胡瓜緊急應變！　換這兩位大姊大當家

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366