《單身3》慧善轉發「飛機驚悚火海畫面」遭罵爆　致歉：我想法太淺

記者吳睿慈／綜合報導

南韓濟州航空29日從泰國曼谷起飛，在降落於務安國際機場時發生意外，機上只有2位空服人員生還，其餘179名乘客全數罹難。明星、網紅等人沉痛發聲，《單身即地獄3》崔慧善的發文卻陷入失言爭議，她在IG轉發未經過處理的撞擊畫面，引起各方撻伐，認為她沒有同理心，此舉還會勾起罹難者家屬的傷痛，對此，她31日在IG致歉認錯，表示自己想法淺短。

▲《單身3》慧善轉發濟州航空撞擊當下的畫面遭罵爆。（圖／翻攝自慧善IG）



濟州航空失事畫面第一時間在網路上瘋傳，當下撞擊極大，所有零件噴飛之外，機體一瞬間陷入火海，該畫面觸目驚心，韓媒新聞台後來皆有將畫面打上馬賽克，只是土耳其媒體《TRT World》並未後製處理、驚悚片段照播，而《單身即地獄3》網紅崔慧善轉發了這段原版畫面，馬上引起南韓民眾不滿，認為她毫無同理心。

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▲《單身3》慧善致歉「我想法太短淺」。（圖／翻攝自慧善IG）



崔慧善的發文引發各界炮轟，她很快就把限時動態刪掉，31日發文致歉：「我的想法太短淺了，因此而受到傷害的人，我真心感到抱歉。」配上黑底白字，向罹難者家屬表達歉意。

濟州航空失事是南韓境內發生最嚴重的空難事故，該國政府下令7天哀悼期，原訂舉辦的年末頒獎典禮、演唱會等活動，現已經全數取消，部分改為預錄、部分則完全砍掉不播了，就連藝人出席活動也陸續延期，南韓2024年度過不安穩的一年，民眾心情都不好受。