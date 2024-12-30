稱擔憂八炯紀錄片「像文革」！《百靈果》凱莉道歉：不該沒看完就評論

記者劉宛欣／綜合報導

經營YouTube頻道「攝徒日記Fun TV」的網紅八炯，頻道訂閱數破百萬，拍攝紀錄片揭露大陸「收買台灣網紅」的過程，引爆社會譁然。PODCAST頻道「百靈果News」的主持人凱莉先前上節目時曾脫口擔心該紀錄片會「像文革」，對此，她30日透過Instagram發文致歉，表示自己不該在還沒看完影片的情況下就評論。

▲凱莉為先前發言致歉。（圖／翻攝自凱莉臉書）

凱莉30日透過百靈果的官方Instagram帳號發文，提到12月12日在美國洛杉磯上朋友的PODCAST節目聊天，被問起了對八炯紀錄片的看法，她表示：「因為當時紀錄片還沒看完，我只有簡單聊了一下我的想法，說覺得把這個主題拍成紀錄片很酷，但擔心太獵巫，會像文革。」直到現在她才把影片看完，認同八炯花了很多心思。

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▲凱莉道歉文。（圖／翻攝自百靈果Instagram）

凱莉為此致歉道：「我當時在訪談時還沒看完影片就下了不夠精準的評論，看起來像是在否定他的努力，這完成不是我的本意，我覺得很抱歉。」她解釋自己想表達的是，網路上的極端化聲音越大，會導致很多人因為怕跟主流意見不一樣，不敢提出想法，有些人只是去中國旅遊就被針對，另外也有人只是提出不同看法就被懷疑拿了官方的錢，這樣很像是在獵巫。