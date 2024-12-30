快訊／等了5年！玄彬1月來台灣　「只有2天見面機會」中文喊話影迷

記者吳睿慈／台北報導

由玄彬、 朴正民、 趙祐鎭、 全余贇、朴勳、劉在明 、李棟旭主演的《哈爾濱》即將於1月29日在台上映，台灣片商網銀國際影視宣布重磅消息，導演禹民鎬率領《哈爾濱》團隊包含主演玄彬及演員朴勳等，將於1月15日、1月16日訪台宣傳《哈爾濱》，並出席影人見面特別場。

▲玄彬時隔5年再度訪台。（圖／翻攝自玄彬公司IG）



台灣是《哈爾濱》海外宣傳的亞洲首站，也是玄彬睽違5年再度來台，片商30日放出重磅消息，並釋出導演禹民鎬率主演玄彬、朴正民、 趙祐鎭、 全余贇 、朴勳、劉在明 、李棟旭與台灣粉絲打招呼的驚喜影片，以中文一齊開心問候「大家好！」 玄彬更表示：「很高興聽到《哈爾濱》即將在台灣上映的好消息。」



影人見面會預計在1月15日、1月16日舉辦，預售套票售票資訊請上WANIN Visual MOVIE／WANIN Visual （網影）官方粉絲團查詢。

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▲玄彬此趟是為電影《哈爾濱》而來台灣宣傳。（圖／網銀國際影視提供）



玄彬近來全力宣傳《哈爾濱》，不僅破天荒在韓國登上各個人氣節目，台灣片商也透露，屆時玄彬、朴勳及導演禹民鎬將來台與觀眾分享拍戲心得，並近距離與觀眾互動。