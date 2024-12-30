何如芸戲裡用小孩情勒前夫新戀情！　兒曝協調方式：雙方各退一步

記者黃庠棻／台北報導



溫馨家庭職人劇《阿榮與阿玉》在第40集迎來劇情高潮，吸引眾多觀眾關注。其中，45歲以上觀眾的收視表現尤為亮眼，平均收視率高達1.04。阿榮（柯叔元飾）與阿玉（韓瑜飾）決心共同面對男方前妻美滿（何如芸飾）後，彼此扶持，感情更加堅定。

▲《阿榮與阿玉》播出後高潮不斷。（圖／華視、東森超視提供）

眼見兩人愈發甜蜜，美滿百般設法透過情緒勒索女兒瞬美（林玟誼飾）和兒子念祖（黃新皓飾）來拆散他們。為了守護阿榮與阿玉的幸福，春米（王淑娟飾）與世聰（黃西田飾）兩老透過相片算命，得知對付美滿的辦法竟與「鵝」有關。

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▲何如芸在《阿榮與阿玉》用兒女情勒。（圖／華視、東森超視提供）



最新的故事中，陳家在知道表面溫暖樂觀的安清華（伊正飾），其實內心深處始終放不下已故妻子敏敏後，決心幫助安醫師拼湊記憶，重拾珍貴點滴。面對人生中的難以跨過的坎，韓瑜表示「因為我的個性比較獨立，所以很習慣自己的事情自己解決」，即使當下無法處理，她相信隨著時間的推移，情況也會有所改變，一切困境終會迎刃而解。

▲《阿榮與阿玉》播出後高潮不斷。（圖／華視、東森超視提供）

談到如何幫助他人跨越逆境，林玟誼直言「我不會告訴對方該怎麼做，而是分享我自己的感受和想法」，畢竟解鈴還須繫鈴人，要小心「公親變事主」。生活中的困難與挑戰無處不在，如何克服逆境或支持他人渡過難關，都是我們需要學習的重要課題。

▲何如芸在《阿榮與阿玉》用兒女情勒。（圖／華視、東森超視提供）



為了阻止美滿破壞阿榮與阿玉的感情，春米和世聰絞盡腦汁，試圖為他們解決這段關係中的絆腳石。談到處理感情糾葛的方式，張睿家表示「遇到衝突時，雙方應先冷靜思考，因為當下的情緒難以做出理性的判斷。」他認為待情緒平復後再進行溝通，這樣才能有效解決問題。

▲《阿榮與阿玉》播出後高潮不斷。（圖／華視、東森超視提供）

黃新皓也認同這種處理方式，他說「我習慣從分析角度出發，尋找雙贏的解決方案。」由於家庭環境的影響，他經常需要協調各種事務，黃新皓坦然地說「最終雙方還是會各退一步，聆聽彼此的心聲」。面對感情糾葛，兩位主演皆展現出冷靜的一面，並未被情緒牽動，而是選擇理性思考，尋求最佳的解決方案。

▲黃新皓演出《阿榮與阿玉》。（圖／華視、東森超視提供）

《阿榮與阿玉》每週一至週五晚間八點華視主頻、東森超視33頻道播出，並將上架LINE TV、中華電信MOD Hami Video、愛奇藝國際版、Netflix、三立電視等播出平台。

▲張睿家演出《阿榮與阿玉》。（圖／華視、東森超視提供）