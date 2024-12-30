五月天跨年前爆喜訊！阿信瞞9個月「最深情新年禮物」　五迷聽到淚崩

記者吳睿慈／台北報導

五月天傾心力作全新單曲〈任性〉終於在2025年前夕推出，作為獻給一路陪伴的你最深情的新年禮物。為了催生新曲，阿信在巡演期間幾乎足不出房間，從春天寫到秋天，他也笑虧成員「有時冠佑、瑪莎他們說到了哪個城市吃火鍋，我都沒去沒吃到」，不過，新曲上線後，大批五迷直呼淚崩，感性表示「五月天為了五迷們勇敢任性了好多次」。

▲五月天推出全新單曲〈任性〉。（圖／相信音樂提供）



〈任性〉誕生於五月天5525 五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會期間，在創作製作過程，五月天融入了許多走過音樂回憶時光之旅的感觸，感受到每一份來到演唱會現場的支持，或是在螢幕前每一顆呵護五月天的心，阿信說：「很久沒有新歌讓大家聽到，〈任性〉除了是首情歌外，也是寫給所有喜歡五月天的朋友25年的歷程的一個回應。」

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▲阿信在巡演期間幾乎足不出房間，全神貫注寫〈任性〉。（圖／相信音樂提供）



為了催生新曲，阿信在巡演期間幾乎足不出房間，從春天寫到秋天，從穀雨寫到霜降，他作勢哀怨地笑說：「有時冠佑、瑪莎他們說到了哪個城市吃火鍋，我都沒去沒吃到。感謝團員們等著我作品完成，期待新一輪演唱會唱這首歌。」

▲〈任性〉是《難哄》主題曲。（圖／相信音樂提供）



〈任性〉由阿信作詞作曲、五月天擔綱製作，更是瞿友寧執導，白敬亭、章若楠主演《難哄》主題曲。這首〈任性〉也代表感謝25年一路相伴、一心相挺，一直包容五月天任性的每個你，把音樂做好，就是五月天最想獻給你們的任性，因你們喜歡才是無價，因為你們願意聽才是最珍貴。新曲〈任性〉已於數位平台全面上架。