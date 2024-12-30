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趙露思1年前被讚能抗壓！　自爆「心態有很大改變」…發言被翻出

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星趙露思近日爆發身體亮紅燈，演員閨蜜魏笑代為發文報平安，貼文提及她「慢慢能說話，開始站起來做康復訓練」，合照配字提及「失語症狀」，病況持續令外界憂心。她近年戲劇演出不斷，去年受訪曾吐露「心態上有很大改變」。

▲▼魏笑代趙露思報平安。（圖／翻攝自小紅書）

▲演員好友魏笑代趙露思報平安，透露她慢慢能說話，開始站起來做康復訓練。（圖／翻攝自小紅書）

據魏笑透露，趙露思自生日（11月9日）開始各方面變得不對勁，隨後進組拍攝新戲《戀人》，接著12月18日爆發，「一直到現在她慢慢能說話，開始站起來做康復訓練。我們所有人都已經非常非常慶幸和開心……」。貼文同時曬出照片，她透露趙露思有失語症狀，雙方面對面傳訊息溝通，而有關病情真相等等，則表示不該由身為朋友的她來說，也不是由趙露思自揭傷口，希望會有人來負責和解釋。

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趙露思自2020年《傳聞中的陳芊芊》爆紅，至2023年都維持3到4部戲劇的演出量，2024年也有跨年檔《神隱》以及11月《珠簾玉幕。她去年（2023）宣傳電視劇中醫醫療劇《後浪》時，曾接受節目專訪，當時主持人好奇她心態為何能保持得很好，心理特別健康？然而她說「其實在半年前，我覺得自己是個心態非常好的人，非常能夠處理平衡自己心態，釋放壓力的人，包括幫朋友釋放壓力，我覺得我很會，但後來我再經歷到一些事情的時候，我發現不是的，平行世界很多大風大浪我是沒有見過的，真的遇到很多這樣的事情之後，其實已經是自渡過來了，只有自渡才是真渡，真的自己渡過了，沒有釋放，沒有躲避、逃避這些情感之後，就是鬆了，變成我現在的狀態」，接著再回應主持人，「半年來心態上有一個很大的改變」。

▲▼趙露思專訪「自渡才是真渡」。（圖／翻攝自YouTube）

▲趙露思1年前接受專訪，主持人問她為何心態總是保持那麼好。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼趙露思專訪「自渡才是真渡」。（圖／翻攝自YouTube）

▲趙露思表示半年前也覺得自己心態是好的，後來發現自己不是。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼趙露思專訪「自渡才是真渡」。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼趙露思專訪「自渡才是真渡」。（圖／翻攝自YouTube）

▲趙露思表示「自渡才是真渡」，因為經歷過大風大浪，才有現在看起來很鬆的狀態。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼趙露思專訪「自渡才是真渡」。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼趙露思專訪「自渡才是真渡」。（圖／翻攝自YouTube）

▲趙露思當時吐露心態有一個很大的改變。（圖／翻攝自YouTube）

同時趙露思也形容，自己生活中就是精神病，一會兒很高興，一會兒想到至暗時刻又很悲傷，也沒有特別想要詮釋的角色，總覺得有東西拿在手上，就想要做好，「如果還沒有做到的事情我一直想要去做，我感覺那個事情就不一樣了」。她受訪回應直率，接戲自己也會看劇本，不單靠「看到劇本要有想演的衝動，有這個衝動就表示吸引到你了，也會吸引到觀眾」，會考量現階段可不可以演好角色，更說「很害怕一個非常好的劇本，然後我沒有演好，這個人就犧牲了，這個角色就犧牲了，這不是很可惜嗎？」認為演戲自信很重要。

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