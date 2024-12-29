《怎麼辦家康》演員重聚！松本潤蓄鬍近況曝　劇中媽松嶋菜菜子坐C位

記者黃皓瑋／綜合報導

日本男星松本潤去年（2023）主演大河劇《怎麼辦家康》，與同劇演員拍出好感情。日前他在社群平台曬出照片，透露他在年末與多位劇中演員私下重聚，珍貴畫面引發網友關注，不到一天就吸引超過24萬人按讚。

▲松本潤（照片正中）與《怎麼辦家康》演員重聚。（圖／翻攝自IG／jun_matsumoto__mj）



松本潤昨（28日）曬出《怎麼辦家康》演員聚會合照，照片中可見松本潤以蓄鬍造型現身，飾演他媽媽的女星松嶋菜菜子則坐在C位（中央位置），此外還有飾演德川家康（松本潤飾）家臣的男星松山研一、大森南朋、山田裕貴、杉野遙亮，以及飾演「豐臣秀長」的佐藤隆太等10多位演員齊聚。

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▲松嶋菜菜子（前排中）、松山研一（後排左二）、大森南朋（前排左二）、山田裕貴（前排右三）、佐藤隆太（後排右二）。（圖／翻攝自IG／jun_matsumoto__mj）



松本潤透露，這場聚會源於近期與大森南朋的1次見面，當時對方向他表達想和「家臣團」的演員們聚一聚，而他雖然覺得大家都很忙，但還是打了電話嘗試聯繫，因而意外約成這次的聚會，這也是《怎麼辦家康》劇組在拍攝結束後難得重聚，讓他不禁直呼「好懷念」。