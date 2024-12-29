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周杰倫日本相見寶可夢總裁！　「獲800萬稀有卡」：開心到快飛上天

記者張筱涵／綜合報導

周杰倫近日和家人一同到日本旅遊，路上都會被認出來並親切合照，而他28日最新行程是去見寶可夢公司社長石原恆和，還獲得了多張卡片，其中一張更是稀有的石原GX（イシハラGX）。

▲▼周杰倫。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）▲▼周杰倫。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）

▲周杰倫開心收到石原恆河的石原GX。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）

周杰倫28日透過Instagram限時動態分享，不只收到3張特別版寶可夢卡，更和石原恆和相見且拿到了石原GX：「我今天非常高興見到了寶可夢總裁和他的妻子，孩子們對收到的禮物感到非常興奮，而我特別開心的是，親自從總裁手中獲得了一張超級稀有的寶可夢卡！哈哈，我開心到快飛上天了！」

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▲▼周杰倫。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）

▲周杰倫透露孩子們拿到寶可夢卡牌也很開心。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）

石原GX是石原社長60歲生日時特別製作的限量卡，上面印有他的畫像、大師球和洛托姆，只有相關人士才拿得到，這款卡牌極為稀有，曾有帶有親筆簽名的同款卡片在2021年4月被以美金24萬7230美元（約新台幣811萬元）的高價成交。

此外，周杰倫此次日本行吸引不少粉絲圍觀，對於認出他的歌迷，他都大方合影，並善意提醒大家不用偷拍，只要直接提出拍照請求即可。這次和石原恆河合照曝光後，留言區中也都是「哥最近也開始收集寶可夢卡了嗎」、「為寶可夢寫首歌吧，哈哈」、「怎麼有預感杰倫會和寶可夢聯名……或者是有為寶可夢寫一個專屬歌曲」、「一入坑就登頂，果然是哥」。

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周杰倫, 寶可夢, 石原恆和

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